Nokavtiral ga bo v 60 sekundah

Irski zvezdnik mešanih borilnih športov Conor McGregor je že večkrat napovedal slovo od kletke, a se vedno znova vrača vanjo. Nazadnje je dvobojem v oktagonu z besedami pomahal v slovo junija lani, a je bilo to očitno le del njegove taktike oziroma vzbujanje pozornosti.



Ni minilo dolgo, ko je prišlo na dan, da se McGregor, ki ima v statistiki 22 zmag (20 s prekinitvijo) in štiri poraze, dogovarja za (povratni) obračun z Američanom Dustinom Poirierjem (26 zmag, 19 s prekinitvijo, 6 porazov), s katerim se bo jutri ponoči v spopadu lahke kategorije (do 70 kg) udaril na spektaklu UFC 257 v Abu Dabiju.



To bo njun drugi medsebojni dvoboj po septembru 2014, ko je razvpiti Dublinčan v Las Vegasu že v uvodni rundi (po vsega minuti in 46 sekundah) – takrat še v peresni kategoriji (do 66 kg) – zmagal s tehničnim nokavtom. Podoben razplet je v značilnem slogu napovedal tudi tokrat.



»Rad imam Dustina, ki je dober borec. Pravzaprav je izjemen, a tudi izjemni borci so več stopenj pod menoj. Nokavtiral ga bom v prvih 60 sekundah,« je poudaril 32-letni Irec in po kratkem premoru nadaljeval hvaljenje enako starega tekmeca, za katerega trdijo, da se je od prvega dvoboja z njim občutno izboljšal. Postala sta očeta in bolj zrela To je opazil tudi Conor. »Z Dustinom sva postala bolj zrela. Postala sva očeta in dala marsikaj skozi. Oba sva aktivna v svojih fundacijah, Dustin s svojo Good Fight Foundation premika meje. Le kako ga ne bi spoštoval? Po eni strani ga imam rad, ker je naredil že veliko dobrega, po drugi pa zato, ker se je tako dobro pobral po prvem porazu proti meni. Vrnil se je in postal prvak. To je vredno vsega občudovanja. Zaradi tega se že veselim, da se bom še enkrat pomeril z njim,« se je razgovoril McGregor, ki je na lestvici združenja UFC v lahki kategoriji ta čas četrti, dve mesti za Poirierjem. Kot prvaka sicer še vedno vodijo ruskega Dagestanca Habiba Nurmagomedova (29 zmag, 19 s prekinitvijo), ki je konec oktobra lani končal športno pot.



Čeprav je irski zvezdnik, ki je v domovini verjetno športna št. 1, na lestvici uvrščen nižje, je za mnoge poznavalce MMA kljub vsemu favorit proti Diamantu, kakor se glasi vzdevek 32-letnega borca iz Lafayetta v Louisiani. Conorjevo (večjo) vrednost razkriva tudi zaslužek. Kakor so izbrskali britanski mediji, naj bi imel – brez določenega in nikakor ne majhnega odstotka od plačljive televizije – zagotovljene tri milijone dolarjev (2,5 milijona evrov). Poirier, ki je za zadnje tri obračune dobival med 150.000 in 250.000 ameriškimi zelenci, naj bi tokrat prejel tretjino McGregorjevega zaslužka.



In kakšna bo Dustinova strategija? »Želim si, da bova začela že kmalu krvaveti in trpeti, da bova imela bolečine … Da se bo pokazalo, kdo od naju je pravi borec!«

