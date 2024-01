Nika Prevc z izposojeno opremo šesta v kvalifikacijah

Nika Prevc (82,1 točka) je bila šesta v kvalifikacijah pred tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. Vodilna v točkovanju v pokalu je 17,7 točke zaostala za Francozinjo Josephine Pagnier (99,8), ki je bila najboljša. Prevc je v kvalifikacijah nastopila z izposojeno opremo.

Ema Klinec je bila osma (81,3), Katra Komar (26,4) pa 40. in se je tudi uvrstila na tekmo. Nika Križnar ni nastopila, preostale tri Slovenke pa so skakale z izposojeno opremo.

Slovenke in še nekaj skakalk je na Japonsko prispelo brez opreme in prtljage, zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici v Sapporu minili brez Slovenk, Kanadčank, Romunke in tekmovalka Kosova, kvalifikacije pa so bile zato prestavljene za en dan.

Trening je tako potekal tudi v odsotnosti nosilke rumene majice Prevc, svetovne prvakinje iz Planice Alexandrie Loutitt in svetovne rekorderke Klinec. Kanadčanke in Romunki pa niso mogle nastopiti niti v kvalifikacijah.