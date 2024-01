Nika ena od najdrznejših skakalk: Avstrijka se ji čudi

Najboljše smučarske skakalke se bodo od danes do prihodnje nedelje pomerile na petih tekmah na Japonskem, na katero nosilka rumene majice Nika Prevc nima najlepših spominov. Lani je na prvi preizkušnji v Saporu izvlekla 24. mesto, na drugo se ni uvrstila, v Zau pa je skočila na 17. in 8. mesto. »Upam, da mi bodo tokrat uspevali takšni skoki, da se bom zadovoljna vrnila v domovino,« si je zaželela Prevčeva, ki je sicer – tako kot preostale Slovenke Ema Klinec, Katra Komar in Nika Križnar – v deželo vzhajajočega sonca pripotovala brez prtljage in opreme.

Glede na to, kako prepričljivo je nazadnje obakrat zmagala v Beljaku, ji azijski napravi (velika v Saporu in srednja v Zau) letos ne bi smeli povzročati preglavic. Da jo bo ob takšnem skakanju težko ustaviti, so prepričani tudi tuji poznavalci tega športa. »Nika je ena od najpogumnejših skakalk, kar sem jih videla. Vedno gre na polno,« je že v Engelbergu, kjer je 18-letnica iz Dolenje vasi pri Železnikih prvič okusila slast zmage, ugotavljala športno upokojena avstrijska šampionka in novopečena strokovna komentatorka Daniela Iraschko-Stolz.

Očaran tudi Goldberger

Nad Prevčevo je očaran tudi nekdanji zvezdnik Andreas Goldberger. »Nika je bila v Beljaku razred zase. Skakala je daleč in kljub temu pristajala v lep telemark. Nadarjenost je očitno podedovala od svojih bratov, to ima v genih,« je razmišljal 51-letni Avstrijec, Iraschko-Stolzeva pa je dodala, da članica kranjskega Triglava ruši zakone fizike.

»Težko si je predstavljati, kako agresiven počep ima Nika. Neverjetno, kakšno je njeno težišče. Le kako lahko kolena postavi toliko naprej in potem iz tega položaja odrine v takšnem slogu?« se je vprašala 40-letna Avstrijka in v isti sapi – malo za šalo, malo zares – pristavila, da bi lahko Prevčeva zaradi velike premoči nazadnje v Beljaku zmagala, četudi bi se po zaletišču spuščala ritensko ...