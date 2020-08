Neymar dražji od Atalante

Nogometni Paris Saint-Germain že vrsto let kraljuje v Franciji, tudi v tej sezoni je osvojil vse domače lovorike, a še zdaleč ni dobil zadoščenja. Katarski mogotci želijo le eno: ligo prvakov. Drevišnja prva ovira se ne zdi previsoka. Atalanta brez Josipa Iličića bo težko parirala pariškim zvezdnikom, četudi jih tarejo hude težave. Če nič drugega, je spet čil iz zdrav prvi zvezdnik Neymar, najdražji nogometaš na svetu.



Prva četrtfinalna tekma bo danes ob 21. uri v Lizboni na Estadio da Luz (stadion luči). Gledalcev zaradi koronavirusa ne bo, a Parižani s tem niso imeli težav, ko so marca izločili Borussio iz Dortmunda. Takrat je Neymar dosegel prvega od dveh golov za PSG, ta je nadomestil zaostanek iz Nemčije. Po tekmi je čustveni Brazilec obsedel na tribuni Parka princev in točil solze sreče. Odleglo mu je, potem ko sta mu prvi dve sezoni po prestopu iz Barcelone za rekordnih 222 milijonov evrov pokvarile poškodbe v najslabšem možnem času.



Najprej je zaradi zloma kosti v stopalu izpustil povratno tekmo osmine finala, na kateri je poznejši prvak Real Madrid izločil francoske prvake. Zgodovina se je ponovila lani, ko mu je podobna poškodba preprečila sodelovanje na čudni tekmi osmine finala, na kateri je takrat šibek Manchester United sredi Pariza uprizoril presenetljivi zasuk po domačih 0:2. Poraz z 1:3 je razjezil lastnike PSG, ki so napovedali remont ekipe, nezadovoljnega 28-letnega Neymarja pa so povezovali z vrnitvijo v Barcelono. Toda zaradi pandemije koronavirusa se je trg skrčil in ne prenese več tako dragih transferjev. Neymar tako ostaja v mestu luči, kjer je debitiral pred natanko tremi leti. Zdi se, da se je končno ustalil v ekipi in bi jo lahko popeljal v polfinale lige prvakov prvič po katarskem prevzemu leta 2011.

Mbappé na klopi?

»Odkar sem prišel v Pariz, se še nisem počutil bolje,« pravi Neymar, ki ga bo trener Thomas Tuchel še kako potreboval v tednu, ko PSG praznuje 50. obletnico ustanovitve. Tare ga mnogo skrbi. Drugi zvezdnik ekipe in eden od kandidatov, ki bi lahko v prihodnosti podrli Neymarjev 222-milijonski rekord, Kylian Mbappé, naj bi tekmo začel na klopi, saj še ni povsem okreval po poškodbi gležnja, ki jo je staknil na finalni tekmi francoskega pokala proti Saint-Étiennu.



Angel Di Maria je suspendiran zaradi kartonov, najboljši klubski strelec Edinson Cavani pa je zapustil moštvo, potem ko mu je junija potekla pogodba. Kar nemškega stratega verjetno še najbolj skrbi, pa je odsotnost kreatorja igre Marca Verrattija. Za Italijana pravijo, da se ne bo vrnil na zelenico, četudi bi se PSG uspelo prebiti v veliki finale 23. t. m. Da bo zgodba še bolj tragikomična, je tudi trener Tuchel na berglah, potem ko si je med telovadbo zvil gleženj. Če vse skupaj seštejemo, je pred Neymarjem, ki zasluži na leto več od vseh Atalantinih nogometašev skupaj (!), eden od večjih izzivov v karieri, če želi upravičiti vložek in PSG popeljati v polfinale, v katerem bi se srečal z boljšim v paru Atletico : Leipzig.