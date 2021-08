Nekoč eksoti, zdaj že nevarni

Bežen pogled na razporeditev hokejskih reprezentanc treh kvalifikacijskih turnirjev za OI 2022 je hitro razkril, da so favoriti v Oslu tokrat Danci, v napovedih naj bi se jim najbolj približali gostitelji Norvežani, Slovenija poskuša napadati obe skandinavski selekciji.



Na Južno Korejo, jutrišnjega tekmeca naših hokejistov, se je le redko med hokejskimi zanesenjaki pri nas resneje oziral, toda zadnje opozorilo je bilo dovolj zgovorno: to azijsko moštvo je na SP skupine B v Kazahstanu pred dvema letoma ugnalo rise! Resda se je v dveh letih tudi kaj spremenilo, pri slovenski vrsti je z vrnitvijo Matjaža Kopitarja na čelo reprezentance več reda, o čemer priča tudi odziv kandidatov za izbrano vrsto – ta je bil prav na omenjenem prvenstvu pred dvema letoma mlačen –, tekmovalno pripravljenost pa je seveda težko ocenjevati, saj so risi v vsem tem obdobju igrali le na dveh turnirjih: februarja lani na Jesenicah v uvodnem krogu kvalifikacij in pomladi letos na tekmah pripravljalnega značaja v Ljubljani. Južna Koreja?



V Evropi je v polni postavi pričakala ta turnir, resda na ponedeljkov večer za trening visoko izgubila proti Dancem (2:11), vendar pa je v primerjavi s Slovenijo vsaj na tekmi pred začetkom turnirja preverila svojo moč. In ta je v nekaj manj kot zadnjih desetih letih že na krepko višji ravni kot nekoč. Ta reprezentanca se še zdaleč ne ponaša s takšno tradicijo kot naša, sploh pa, če štejemo še jugoslovansko obdobje, ko so večinoma izbrano vrsto na ledu sestavljali igralci jeseniške in ljubljanske hokejske šole.

Kanadski priokus

Južna Koreja je tako sploh prvič nastopila na svetovnem prvenstvu skupine C leta 1979, zanimivo pa, da je najvišji uradni poraz doživela prav v Sloveniji! Leta 1993 je namreč na šampionatu tretjega razreda na Bledu proti Latvijcem izgubila kar z 0:27. Moštvo z Baltika je napredovalo v skupino B, Koreja pa se je izognila izpadu, saj je v tekmi odločitve za obstanek ugnala Izraelce.



Risi so igrali takrat v tivolski skupini prvega dela, tako da se s Korejci niso pomerili. So jih pa dodobra spoznali precej pozneje, denimo prav na prvenstvu skupine B v Gojangu pri Seulu, leta 2014. Po sanjskih nastopih Kopitarjeve izbrane vrste v Sočiju je bilo precej zadržanosti dva meseca pozneje, ker zaradi klubskih obveznosti ni bilo devet naših olimpijcev, toda Slovenija je na svoji poti vrnitve v elitni razred gostitelje ugnala s 4:0 (Urbas 2, Verlič, Mušič). V omenjeni tekmi pred dvema letoma v Kazahstanu je bilo drugače – 3:5 (D. Rodman, Sabolič, Ograjenšek). Koreja zlasti od OI v svojem Pjongčangu vlaga precej tudi v hokejsko reprezentanco, ki jo vodi Kanadčan Jim Paek, nekoč v NHL igralec Pittsburgha in Los Angelesa.



V vratih pa je njegov naturalizirani rojak Matt Dalton, čuvaj mreže z izkušnjami iz KHL. Risi se bodo, potem ko so uvodno tekmo v Oslu izgubili proti Dancem s 3:4, morali očitno zelo potruditi, da bi se jutri ob 12. uri od norveške prestolnice poslovili z zmago.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: