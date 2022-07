Navija za dela prost dan

Pod sloganom »Zmaga – za vse« je Janez Sodržnik, aktualni podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), včeraj v Boljkovi sobi dvorane Tivoli kot tretji uradno predstavil svojo kandidaturo za mesto predsednika, ki ga po izteku mandata zapušča Bogdan Gabrovec. Ta je v bitki za stolček že podprl Tomaža Barado, nekdanjega svetovnega prvaka v tekvondoju in kikboksu, na volitvah pa bo kandidiral tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

»Oba kandidata cenim, sta ugledna športna delavca. Tomaž je tudi moj kolega podpredsednik, Franjo Bobinac se nam je pridružil v zadnjem mandatu kot član izvršnega odbora. Sem pa prepričan, da lahko ponudim največ, saj tudi najbolj poznam celovite težave slovenskega športa in nagovarjam oba stebra – vrhunski šport in šport za vse,« je po novinarski konferenci v Ljubljani povedal Sodržnik, ki tudi kot član upravnega odbora Mednarodnega združenja športa za vse (TAFISA) zagovarja enakost v športu.

Imamo 38 olimpijskih športov in verjamem, da je že zdaj večina na moji strani.

»Zame so vsi športi enakovredni, imamo 38 olimpijskih in verjamem, da je že zdaj večina na moji strani. Seveda sem v kontaktu s predsedniki tako na državni kot na lokalni ravni. Morda boste celo presenečeni, kdo vse mi je že povedal, da me bo podprl. A počakajmo na trenutek, ko se bo 60 dni pred volitvami kampanja tudi uradno začela,« dodaja 58-letni funkcionar, ki je za ožje sodelavce imenoval predsednika Atletske zveze Slovenije (AZS) Romana Dobnikarja, prodekanjo Fakultete za šport prof. dr. Majo Pajek in nekdanjega vaterpolista Andraža Žurmana.

Slovo od nakupovalnega centra

Izpostavil je svojo vlogo pri tem, da je 23. september zdaj znan kot dan slovenskega športa, državni praznik, ki ga želi Sodržnik s sodelavci nadgraditi v dela prost dan. »A to ne pomeni, da ne bomo nič delali. Vsi bomo športali, v šolah bodo športni dnevi, vsi športni objekti bi morali biti na tisti dan odprti, da bi se lahko predstavila vsa društva,« je nadaljeval Sodržnik, ki se bo zavzemal tudi za večjo medijsko izpostavljenost manj znanih športov in vrnitev pisarn OKS v Tivoli: »Vrnili se bomo h koreninam, OKS mora biti prijazna do vseh in se preseliti iz nakupovalnega centra.«

Na novinarski konferenci so ga med drugim podprli upokojena hokejist Igor Beribak in plavalka Nastja Govejšek, ljubljanski podžupan Dejan Crnek ter vrhunski plesalki Nika Kljun in Nika Mlakar. »Spodbuda je res izjemna in lahko rečem, da mi greje dušo. Že pred časom sem povedal, da dokler bo odprta zgodba spremembe pravil, se o kandidaturi ne bom pogovarjal. Zdaj, ko smo to sago končali, sem moral sprejeti odločitev. Prepričan sem, da lahko OKS dvignemo na višjo raven,« je o kandidaturi še dejal Sodržnik.