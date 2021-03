Mož iz Salta želi rezultatski salto

Če bi v življenju vse potekalo logično, bi že pred nocojšnjima povratnima tekmama osmine finala nogometne lige prvakov imeli dva četrtfinalista. Evropski klubski prvak Bayern je namreč že na uvodni tekmi v večnem mestu s 4:1 porazil Lazio, Chelsea pa je v Bukarešti z 1:0 odpravil madridski Atletico.



A v življenju se vsakomur dogajajo tudi Primoži Rogliči iz zadnje etape kolesarske dirke med velemestom luči in najbolj romantičnim krajem na svetu ter Azurno obalo. Kolesarski strokovnjaki so ob tem le ugotavljali: »Ni več romantike!« Saj je s sodobnim Paris Saint-Germainom ni več niti v francoski prestolnici, njemu se v skrajnem potu obraza ni treba truditi, da bi osvojil nogometno ljubezen svojega življenja. Vse opravi denar. Pri Atleticu se po svojem trenerskem vojskovodji Diegu Simeoneju ne trudijo, da bi osvojili srce nekoga ljubega, temveč ga v trdi in rovovski bitki želijo rezultatsko podrediti. A v Londonu bo proti Chelseaju treba z Janom Oblakom na vratih ohraniti mrežo čim bolj nedotaknjeno, v napadu pa tudi zadeti.



Luis Suarez je na angleških tleh že blestel v dresu Liverpoola, v 133 dvobojih je dosegel 82 zadetkov, zdaj bo proti upokojencem s Stamford Bridgea kljub svojim 34 letom moral napadati kar se da mladostno. V ligi prvakov pa tudi v gosteh ni zadel že šest let!

Lisjak za gole

Atleticu v španskem prvenstvu točkovno peša sapa, žimničarji se zaradi tega ponoči vse bolj nemirno prevračajo na svojih žimnicah. Urugvajec je v začetnem delu sezone v svojih uvodnih 21 tekmah zabil 16 golov, madridski klub pa je v la ligi izgubil le enega od dvajsetih dvobojev. Poti so ob zvoku fanfar vodile k enajstemu naslovu španskega prvaka, prvem po letu 2014, a moštvo iz kastiljske prestolnice je denimo v svojih zadnjih osmih obračunih ves točkovni izplen iztržilo le trikrat.



Suarez je v tem času zadel le dvakrat, pa še to mu je uspelo v dveh od zadnjih treh srečanj proti mestnemu tekmecu Realu in baskovskim »bratrancem« iz Bilbaa. »Suarez ima nrav, ki jo imajo le napadalci. Se pravi imajo voljo, željo in jezo, da vseskozi zadevajo in se pri tem nikoli ne potešijo,« ocenjuje trener Chelseaja Thomas Tuchel. Nemec, ko je še bil trener PSG, je Urugvajca od trenutka jasnosti njegovega odhoda iz Barcelone celo želel pripeljati v Pariz.



»V vseh tekmovanjih, ne le v ligi prvakov, so izjemno pomembne njegove izkušnje in sposobnost biti vodja ekipe. V naše moštvo vceplja samozavest, nasprotnikom pa živčnost, saj vedo, da je pravi lisjak za gole,« je navrgel Diego Simeone. »Priti v klub, kot je Atletico, ki že dolgo ni osvojil nobene domače lovorike, seveda z moje strani pomeni, da želim pripomoči k novemu končnemu veselju ekipe,« zatrjuje nogometaš iz drugega največjega urugvajskega mesta Salto.

