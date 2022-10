Mi živimo za šport, ne živimo od njega

Dobra dva meseca pred volitvami novega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS) so razkrili karte vsi trije kandidati za naslednika Bogdana Gabrovca. Potem ko sta pred poletnimi počitnicami to storila Tomaž Barada in Janez Sodržnik, je svojo ekipo predstavil ​ Franjo Bobinac, dolgoletni gospodarstvenik in predsednik Rokometne zveze Slovenije.

Bobinac bo 16. decembra računal na znana imena iz slovenskega športa. V boju za vrh OKS mu bodo pomagali Enzo Smrekar, predsednik smučarske zveze in glavni direktor Atlantic Droge Kolinska, Metod Ropret, podjetnik, uspešni župan občine Brezovica in predsednik odbojkarske zveze, ter Polona Rifelj, prva dama konjeniške zveze, nazadnje članica kabineta nekdanjega premiera Janeza Janše, prej direktorica celjske knjižnice.

Sogovorniki so nam med druženjem v hotelu Austria Trend zagotovili, da pogrešajo dialog v izvršnem odboru OKS, in se načrtno pozicionirali kot alternativa, ki želi športnikom omogočiti še več. Bobinčeva ekipa je program razdelila v šest stebrov, njen načrt je ambiciozen, bomo videli, ali je uresničljiv. Sredstva v letnem programu športa želijo podvojiti na 52 milijonov evrov. »Politične stranke so nam dale obljube na tem področju,« je dodal Bobinac. Slovencem želijo zagotoviti zdrav način življenja in gibanja, to pomeni več športa v šole, več športa pripeljati v gospodarstvo in politiko, stremeti k temu, da bi dobili slovenskega predstavnika v MOK in športnikom po koncu tekmovalnih poti zagotoviti boljši oziroma lažji prehod v drugo kariero.

Ropret: Športnikom vse, kar potrebujejo

Med njegovimi podporniki smo opazili Matjaža Rakovca (hokejska zveza, župan Kranja), Pavla Marđonovića (kolesarska zveza, predsednik Lafargea), Andreja Slaparja (predsednik Zavarovalnice Triglav in Tenisa Slovenije), nekdanja športnika Vida Kavtičnika in Rašo Sraka …

Enzo Smrekar deluje kot podpredsednik OKS za poslovne zadeve, zakaj bi torej »zamenjal« ekipo? »Takoj po nastopu mandata sem organiziral sestanke z vsemi zvezami, tudi manjšimi, da bi zaznali njihove težave. Sestavili smo seznam nalog, ki bi jih morali rešiti, toda na ravni kolegija ni bilo premika. Opazna je razklanost med kandidati za predsednika OKS, predvsem med drugima kandidatoma. Franjo to lahko preseže,« je ocenil Smrekar.

Ropret je izpostavil športnike. »Športniki morajo dobiti vse, kar potrebujejo, razmere za vadbo imamo namreč vrhunske, na ravni OKS pa moramo več vlagati v najbolj strokovne kadre. Ustvarili smo odvečen antagonizem med področjema športa za vse in vrhunskim športom,« je zatrdil Ropret.

Bobinca smo vprašali, zakaj bi bila njegova ekipa boljša od tekmecev. »Prvič, znam voditi ekipo v dobro vseh. Drugič, mi živimo za šport, ne od njega. Ne vem, ali lahko to zatrdita druga kandidata. Tretjič, celotnemu športu bomo zagotovili več denarja kot doslej,« je napovedal in poudaril pomen odlične ekipe. »Če si lahko izposodim besede legendarnega Michaela Jordana: 'Posameznik lahko odloči tekmo, samo ekipa pa lahko zmaguje na prvenstvih.' In štiriletni mandat vodenja OKS je kot prvenstvo.«