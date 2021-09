Messi kuhal mulo na pariški klopi

Mauricio Pochettino, trener Paris Saint-Germaina, je z menjavo Lionela Messija na tekmi z Lyonom tvegal veliko. Ko se je v 76. minuti pri rezultatu 1:1 na semaforju izpisala številka 30, so se vsi pogledi obrnili proti Messiju. Argentinski nogometni as, ki je prvič igral pred pariškim občinstvom, odhoda na klop ni sprejel najbolje. Iztegnjeno roko trenerja je komaj pobožal z začudenim izrazom na obrazu.



Za nameček je Messija, ki sicer ni igral slabo in je spet zadel okvir vrat (z izjemnim prostim strelom), v drugem polčasu zasenčil Neymar. Brazilec je ob sopihajočem Argentincu in nerazpoloženem Kylianu Mbappéju stopil v ospredje in priboril tudi enajstmetrovko, ki jo je po vodilnem golu Lucasa Paquetaja tudi sam unovčil za izenačenje. Mbappé je nato v zadnjih sekundah za zmagoviti gol zaposlil Maura Icardija.



»Smo v obdobju, ko preizkušamo veliko stvari. Težko je, saj imamo tekme na tri dni,« je odhod na klop Messija, ki ga je na zelenici nadomestil bočni branilec Achraf Hakimi, poskušal pojasniti Pochettino. Pri ESPN so, denimo, po nedavnem neodločenem izidu v ligi prvakov v Bruggeu (1:1) poročali, da udarni napadalni trio Messi-Neymar-Mbappé na treningu še ni zaigral skupaj, vsaj ko gre za situacije 11 na 11.



»Opravljamo lahko le videoanalize. A to ni izgovor, moramo se izboljšati. Misliti moramo na to, kaj je najboljše za ekipo in vsakega igralca posebej. Zato smo tu trenerji. Messija sem vprašal, kako je, odvrnil mi je, da je v redu. Ni nobenih težav,« je dodal Pochettino. Neymar, ki je za razliko od Messija in nekaterih soigralcev po tekmi proslavljal pred tribuno z najzvestejšimi navijači, je v podobnem slogu dodal: »Čaka nas še veliko dela, a smo na dobri poti. Korak za korakom se bomo izboljševali.«

Enrique za las ušel giljotini

Pochettino je kot trener Espanyola, mestnega tekmeca Barcelone, od blizu spremljal Messijev pohod do zvezd in s katalonskih ulic gotovo pobral tudi marsikatero koristno anekdoto. »Messi se ujezi, ko ga zamenjajo, pa tudi takrat, ko ne dobi žoge, ki bi jo po njegovem mnenju moral,« je v svoji knjigi o argentinskem čarodeju zapisal katalonski novinar Guillem Balague. Ta se je spomnil primera s tekme proti Valencii, ko je pri izidu 4:0 Josep Guardiola zamenjal svojega asa, da bi ga spočil pred dvobojem z Realom. Na naslednji trening naj bi prišel zelo jezen in se sploh ni hotel preobleči.



Guardiola se je Messijevim menjavam do konca svojega mandata na Camp Nouu skoraj povsem odpovedal. Ko se je Luis Enrique v zadnji Barcini šampionski eri med letoma 2014 in 2015 odločil tekmo v San Sebastianu začeti brez njega, bi kmalu plačal z lastno glavo, a je na koncu odšel le športni direktor Andoni Zubizarreta. Katalonci so vse skupaj pometli pod preprogo in osvojili trojno krono. Pochettino je z avtoritativno potezo rojaku hitro predstavil pariška pravila igre. Če se bo vse skupaj končalo z osvojitvijo največjih lovorik, bo trener izšel kot zmagovalec, v nasprotnem primeru pa ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: