Messi in Mbappe​ pred bavarsko utrdbo

Pred dvema tednoma je na Anfieldu v ponovitvi finala lige prvakov padlo sedem golov – kar pet jih je zabil branilec naslova Real Madrid – in prav toliko so jih rdeči zabili, ko so v nedeljo stresli jezo nad Manchester Unitedom v angleški ligi. Ker je malo verjetno, da bo Liverpool uprizoril precedenčni preobrat v Madridu, gre sloves osrednje povratne tekme osmine finala LP nocojšnjemu derbiju med Bayernom in Paris Saint-Germainom.

Izid prvega dvoboja, na katerem so Bavarci na Parku princev zmagali z 1:0, ponuja pritrdilen odgovor. Za nameček so Parižani ostali brez brazilskega zvezdnika Neymarja, ki mora na operacijo gležnja. Toda minimalna prednost je lahko varljiva. Bayern je imel stvari pod nadzorom (streli 13:4, posest 56:44), toda proti koncu so tedanji rezervist Kylian Mbappe, Lionel Messi in drugi stisnili nemške prvake v kot. Ni pa jim uspelo zadati pravega udarca, Mbappejev gol je bil razveljavljen zaradi ofsajda.

Mož odločitve je bil v Parizu rojeni nekdanji član PSG Kingsley Coman, ki je odločil tudi finale lige prvakov pred tremi leti. Velik del krivde za prejeti zadetek so pripisali vratarju Gianluigiju Donnarummi. Optimizem pariškemu trenerju Christophu Galtierju lahko vliva Mbappe, ki si je zacelil poškodbo in ohranil izvrstno formo.

Julian Nagelsmann se bo moral znajti brez Benjamina Pavarda, ki je v Parizu prejel dva rumena kartona. Stavil bo na napad, v katerem naj bi bili Thomas Müller, Eric Maxim Choupo-Moting in Jamal Musiala. Za razliko od PSG, ki suvereno krmari k novemu naslovu v Franciji, je Bayern v bundesligi pod veliko večjim pritiskom. Hud boj bije z Borussio iz Dortmunda, s katero je izenačen pri 49 točkah, v soboto si je prigaral zmago z 2:1 v Stuttgartu, kjer Nagelsmann ni mogel veliko rotirati. Pol ure pred koncem je sicer zamenjal Comana, Musialo in Chupo-Motinga, kasneje še Leona Goretzko in Müllerja. Začel naj bi z isto enajsterico. Če mu ne bo šlo po načrtih, bo kot aduta iz rokava potegnil Sadia Maneja.

Müller se ne strinja z Mbappejem

Trener šestkratnih evropskih prvakov si ne dela utvar, da bo zaradi Neymarjeve odsotnosti njegovim fantom kaj lažje. »To ne spreminja veliko. Mbappe bo začel tekmo, to je večja sprememba. Messi in Mbappe sta se ujela, mi moramo preprečiti podaje Messiju. Hkrati pa biti potrpežljivi. Vemo, da ne bomo mogli preprečiti vsakega napada, zato Yanna (Sommerja; op. p.) čaka precej dela,« se na vratarja, ki nadomešča Manuela Neuerja, zanaša bivši trener Leipziga.

Mbappe je seveda glavna nevarnost. Na 30 tekmah je dosegel prav toliko golov, samo Erling Haaland je pred njim s 33 goli na 34 tekmah. Mbappe in Messi pa sta na zadnjih treh tekmah francoske lige (Nantes 4:2, Marseille 3:0, Lille 4:2) dosegla osem od 11 golov za PSG! Mbappe je po prvi tekmi z Bayernom izjavil, da PSG ostaja favorit, toda Müller se ne strinja.

»Vsak ima svoj pogled. Mi smo dobili prvo tekmo z 1:0 in to je zame prednost. Razumem pa njegovo prepričanje, zelo je samozavesten. Gotovo bo nevaren, zato bo zelo pomembna naša disciplina v obrambi,« dodaja 33-letni veteran, ki je že 15. sezono član Bayerna, za katerega je dosegel 141 golov. Na drugi nocojšnji tekmi bo Tottenham v Londonu lovil zaostanek z 0:1 proti Milanu.