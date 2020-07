Med korono v metu diska 3. najboljši na svetu

Trener Gorazd Rajher strokovno skrbi za evropskega prvaka med mlajšimi člani. FOTO: Jože Suhadolnik

Načelo uživanja

Mnogi me sprašujejo, kje so Kristjanove meje pri daljavah, raven stabilnih izidov naj bi bila tam 68,69 metra.

V sezoni, ko v atletiki ne bo olimpijskih iger ali evropskega prvenstva in ko odpadajo tudi tekmovanja za diamantno ligo, je za podanike kraljice športov pomemben že vsak miting, na katerem je možno nastopiti. Konec tedna je bil v Ljubljani na stadionu v Spodnji Šiški atletski pokal Slovenije, veliki upje prvega dne suval kroglo, drugega metal svoj priljubljen disk. Član AK Ptuj je v svoji drugi metalni disciplini zasedel drugo mesto z najboljšim dosežkom 15,59 m, zmagal je tudi sicer favorizirani(18,37), ki ima osebni rekord 19,94 m.»Zupančič je pač v krogli to, kar je, Kristjan pa je pozimi denimo sploh ni vadil,« je dejal Čehov trener. Zato pa za 21-letnika disk ni tuje orodje, letos je dvakrat izboljšal državni rekord, nazadnje na 68,75 v Mariboru 23. junija, to je letos tretji najboljši izid na svetu. »No, čudim se atletom, ki pravijo, da v času ukrepov in omejene vadbe zaradi koronakrize niso mogli pravšnje trenirati. S Kristjanom sva s pomočjo starega prijatelja, atletskega veterana, to lahko počela na izmetnem betonskem krogu na travniku v Dornavi. Niti popoldne ni bilo počitka,« je nadaljeval. A koronavadba ni vse, tudi zimski trening je bil, kot je vidno, odličen. »No, trening se po letni sezoni začne že septembra, že vse od tam se postavlja temelje uspešne nove sezone,« je povedal Rajher.Kristjan Čeh je opravil manjše spremembe pri tehničnem modelu izmeta, na koncu vsebuje poskok, vzvod, bočni gib. Zaradi velikega razpona rok in osebne višine 206 cm je to dodatek daljšemu metu. »Po ogledu tehnik izmeta najboljših na svetu, med njimi je tudi, smo vse te praktično združili v lastni tehnični model. Analizirali smo tudi slovitega Nemca, pač nekomu je všeč nemška šola meta diska, komu drugemu drugi tehnični model. Mnogi me sprašujejo, kje so Kristjanove meje pri daljavah. A kakor se že govoril, ko sem še treniral slovensko rekorderko v skoku v daljino, najprej je treba uživati. Atlet že sam postori svoje, a na koncu koncev je sodnik tisti, ki ti izmeri daljavo. Tudi pri Kristjanu se držim svojega načela, raven stabilnih izidov pa naj bi bila tam 68,69 metra,« je omenil strokovnjak.To je želja po stalni ravni, razvidno pa je, da bo orjak iz Podvincev pri Ptuju slej ko prej orodje zalučal tudi prek 70 m. Rajher pri razvoju svojega nadarjenega varovanca stavi na ekipno delo, sam vodi strokovno plat, pri rehabilitaciji je glavni, tu sta še psihologinjain analitik. »Pri uživanju na treningih, tekmah in sproščenosti bomo videli, kje bo Tanja Kajtna v Kristjanu psihološko še videla rezerve in iz njega na tem področju potegnila najboljše,« je dejal Gorazd Rajher, ki ga odpoved avgustovskega evropskega prvenstva v atletiki v Parizu ni vidneje prizadela. »Je že tako, kot je zaradi zdajšnjega položaja že moralo biti. Prirediti tekmovanje s silo pač nima smisla.«Kristjan Čeh je v letošnji sezoni že izpolnil olimpijsko normo za igre v Tokiu naslednjega leta, a ta zaradi odločitve mednarodne zveze letos ne velja. A zato v naslednjem letu za atleta, ki bi bil z izklesano postavo pravi umetniški navdih za starogrške kiparske mojstre, ne bo prav nobenih ovir na poti napredka.