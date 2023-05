Maxu tudi dež ni pokvaril zabave, približal se je dosežku Ayrtona Senne

Veliko glamurja, razkošnih jaht, vil, bazenov ter slavnih osebnosti, malo drame. Takšna je običajno VN Monaka. Najbolj predvidljivo dirko v formuli 1 je malce popestrila ploha, a ni bistveno spremenila vrstnega reda. Max Verstappen z red bullom še naprej mirno krmari proti tretjemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka.

Če so 25-letnemu Nizozemcu na začetku kariere upravičeno nadeli vzdevek »pobesneli«, ker se je zares obnašal kot Mel Gibson v kultni postapokaliptični trilogiji, bi mu zdaj bolj ustrezal naziv» profesor«, ki je krasil štirikratnega prvaka Alaina Prosta. Vodil je od starta do cilja, pazil na pnevmatike in tudi ob plohi, ki se je zgodila v 51. krogu od 78 v monaški kneževini, ni naredil niti ene napake. Na šesti dirki sezone je dosegel že četrto zmago, skupaj v karieri pa že 39., s katero se je na večni lestvici le na dve približal legendarnemu Ayrtonu Senni.

Če kdo lahko ogrozi rekordne 103 zmage Lewisa Hamiltona (sedemkratni prvak je osvojil četrto mesto in po dolgem času vpisal dodatno točko za najhitrejši krog), je to prav leteči Holandec, ki se je z novimi 25 točkami močno oddaljil od moštvenega kolega Sergia Pereza. Mehičan je zaradi napake v kvalifikacijah startal zadnji in mu ni uspelo osvojiti točke, zdaj mu jih že 39 manjka do Verstappna (144:105).

39 zmag ima v karieri Max Verstappen, za Ayrtonom Senno zaostaja za dve.

»Bilo je težko, cesta je postala drsalnica, ampak sem užival,« se je veselil branilec naslova. Zanimivo, to je bila prva deževna dirka v zadnjih letih, na kateri ni bilo varnostnega avtomobila. Ta bi lahko odprl Fernandu Alonsu pot do zmage. Španski veteran se je veselil drugega mesta, kar je bil korak naprej po štirih tretjih mestih, toda lahko obžaluje, ker so se pri Astonu Martinu odločili za menjavo gum ravno v trenutku, ko je začelo deževati. Že v naslednjem krogu je moral namreč še enkrat v boks po mokri komplet. Na koncu je bila razlika 27 sekund, toliko približno je znašala izguba časa pri postanku. Tretje mesto je ubranil Sebastian Ocon (Alpine). Francoz je po zmagi leta 2021 na Madžarskem drugič stal na zmagovalnem odru.

Naslednja dirka bo VN Španije v Barceloni že naslednji konec tedna.