Max pred debijem besnel na derbiju

Večni derbi še odmeva

Poškodba je preteklost, je zadovoljen potrdil slovenski nogometni reprezentant, ki se je spet znašel na seznamu selektorja. Reprezentanca se za oktobrski kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2022 z Malto in Rusijo pripravlja v Kidričevem, v mislih vseh pa je vse do petka zgolj gostovanje v Valletti.»To je bilo najtežje obdobje v moji karieri. Vračaš se in se spet poškoduješ, to je iz psihološkega vidika zelo težko. Hodil sem iz države v državo, od fizioterapevta do fizioterapevta, zdaj pa je ta poškodba, hvala bogu, preteklost,« je dejal Verbič, ki je kot gledalec pospremil nedeljski neodločen izid svojega Dinama. Ta je v Kijevu ubranil vrh lestvice na tekmi brez golov proti največjemu rivalu Šahtarju iz Donecka. Nove minute bo Verbič, ki je za reprezentanco nazadnje igral na lanski tekmi zadnjega kroga lige narodov z Grčijo, prav gotovo dočakal ob vrnitvi v domovino, kjer selektor Kek od njega pričakuje, da bo pomagal pri dvigu ritma in števila prodorov. »Bil sem največji navijač reprezentance. Po tisti tekmi s Hrvaško mi ni bilo lahko, bilo je, kot da bi sam izgubil. Na Malti nas čaka zelo zahtevna tekma, dihati moramo kot eno, saj le tako lahko Slovenija nekaj naredi,« je dodal Verbič, ki mu je zaključek poletja in vstop v jesen polepšalo rojstvo otroka.Slovenski javnosti se je prvič kot del članske izbrane vrste v ponedeljek predstavil tudi donedavni kapetan mlade reprezentance. Usoda je hotela, da je vpoklic dobil v trenutku, ko bodo treningi potekali le streljaj od njegovega domačega Zlatoličja. Na zelenici Aluminija se je naučil nogometne abecede, zdaj pa želi ponujeno priložnost zgrabiti z obema rokama.»Zelo dober občutek imam in zelo sem vesel,« je poln vtisov Elšnik. »To je vrh slovenskega nogometa, vsak si želi priti do te ravni. Zagotovo imam željo, da se selektorju tudi dokažem. Verjamem, da je vsak poklican z razlogom in da bom pomagal k dobremu rezultatu, ta vpoklic pa bom za vedno ohranil v spominu,« je nadaljeval Elšnik.Vezist Olimpije je bil med glavnimi akterji sobotnega večnega derbija v Mariboru, kjer je z zmaji spet ostal nepremagan po neodločenem izidu. Elšnik je bil še na zelenici in tudi po tekmi zelo kritičen do sodnika, ki po prekrškunadni pokazal rdečega kartona. »Razburjen ali ne, malo sem bil zaščitniški do soigralca. Tudi Vrhovec je sam priznal, da je pričakoval rdeči karton. Bil sem presenečen, da ni šel pogledat posnetka,« je vročo temo načel Elšnik. Njegova bojevitost, za katero je selektor Kek še nedavno dejal, da zna biti na trenutke tudi pretirana, bi lahko bila močno orožje.»Vem, da je to ena plat igre, ki jo lahko ponudim ekipi, ta borbenost in telesna igra. A v zdravi meri, da ne bi na koncu razočaral ekipe,« trezno razmišlja Elšnik.