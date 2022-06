Marko Šuler: Odlični igralci so celo zastonj

Eden od glavnih avtorjev Mariborove 16. šampionske nogometne zvezdice je športni direktor Marko Šuler, ki bo imel odslej tudi sodelavca v svežem igralskem upokojencu Marcosu Tavaresu. Prvi selektor vijoličnega moštva je popravil lanski spodrsljaj, zdaj je vpet v novo sezono. Tekmovalno se bo začela v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov 5. ali 6. julija. Tekmec bo znan 14. t. m.

Kako bi strnili šampionsko sezono?

»Pomladili smo moštvo in temeljito spremenili vse. Prenova je prišla v nehvaležnem trenutku in težko je bilo pričakovati, da bo šla sezona mimo brez nihanj, padcev in vzponov. To bi bilo utopično. Na srečo so fantje vse to sprejeli in razumeli večinoma zelo uspešno.«

Sezono ste začeli s Simonom Rožmanom, končali z Radovanom Karanovićem ...

»Morali smo ukrepati, že v prejšnji sezoni smo izgubili prvenstvo zaradi lastnih napak, v minuli si jih nismo smeli privoščiti. Koronsko obdobje je porušilo ravnovesje, treba je bilo povleči pravilne poteze. Ena od teh je bila aktivacija izkušenih. Mladi so dodana vrednost, je pa od njih nehvaležno in neprimerno pričakovati velike stvari takoj in v kontinuiteti. Vsi trenerji so bili logična izbira. Karanović in Aleš Mertelj ter Željko Filipović vedo, kaj pomeni Maribor. Karanović je vedel, kako pomembni so lahko starejši igralci, kot so Rok Kronavater, Martin Milec, Nemanja Mitrović in tudi Marcos Tavares. Če jim daš pomen, če z njimi znaš delati drugače, je vse lažje. So posebni, imajo ego.«

Selekcija, ustvarjena s posojo igralcev, je vijoličnim prinesla naslov, a hkrati tudi preglavice.

»Maribor je bil žrtev pandemije. Gre za povsem spremenjene tržne okoliščine v primerjavi s predkoronskim obdobjem, zaradi česar smo morali spremeniti politiko nabora in trgovanja. V trenutnih razmerah je posoja igralcev nujna, vendar bomo po takšnih rešitev posegali res izjemoma.«

Kako kaže obnova članskega moštva?

Ognjen Mudrinski, Đorđe Ivanović in Marko Alvir so odvisni od klubov, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo. Tu Maribor ne more narediti veliko. Najprej odločajo njihovi klubi, potem igralci. Oni vedo, da Maribor za slovenske razmere še vedno ponuja največ. Naša težava je v tem, da moramo igralce najprej soočiti z realnostjo, ki je drugačna od tiste, ki so jo poznali. To ni isti Maribor, ki je igral v ligi prvakov. Trg je preplavljen s kakovostnimi igralci in so v veliki meri na voljo celo zastonj. Klubi pa so previdni, zelo pazijo, da ne bi sklepali napačnih pogodb, ker bi bila nova kriza še usodnejša. Maribor tudi živi od prodaje igralcev. Zlatko Zahović je delal čudeže, a so bili drugi časi in tudi on bi zdaj vlekel drugačne poteze. V izložbi so vsi, najbolj zanimivi so Antoine Makoumbou, Jan Repas in Aljaž Antolin.

Kakšni bodo cilji?

»Doma najvišji, v Evropi pa uvrstitev v skupinski del enega od tekmovanj. Vem, potrebovali bomo zvrhano mero sreče.«