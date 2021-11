Maribor je že zamenjal Tottenham

Ante Šimundža in Amadej Maroša, ob strelcu čudovitega prvega Murinega gola Tomiju Horvatu četrtkova junaka najodmevnejše zmage (in najbolj presenetljive) v evropskih nogometnih pokalih tega tedna proti slovitemu Tottenhamu (2:1), sta vse prej kot prijatelja. Saj ni treba, da sta, a vsak je mojster svoje obrti. Mariborski Napoleon v taboru Sobočanov že skoraj tri desetletja piše zanimiva poglavja v igralski in trenerski vlogi, od prvega slovenskega strelca iz slovenske lige v ligi prvakov do prvega trenerja, ki je slovenski klub popeljal do evropske pomladi ...

Prve točke in prva zmaga Rennes 5 3 2 0 10:7 11 Tottenham 5 2 1 2 11:8 7 Vitesse 5 2 1 2 9:8 7 Mura 5 1 0 4 4:11 3

Maroša je domači fant, ki ne tarna, a je že klubska legenda in z 29 goli najboljši strelec v zdajšnjem rodu prekmurskih nogometnih junakov. »Z delom in inteligenco je pomemben igralec za nas. Marsikateri tekmec mu ne ustreza, je pa pri odločilni akciji vse naredil šolsko in bil nagrajen,« je Šimundža pohvalil svojega 27-letnega varovanca, ki ga je v minuli sezoni, po odlični prejšnji, ko je bil ključni mož soboške vrnitve na slovenski vrh in za pokalno lovoriko, spremenil v džokerja z rezervne klopi. Tihi fant iz Malincev se je avtoritativnemu in neuklonljivemu trenerju uklonil. Ostal je skromen, toda nepogrešljiv mož v moštvu, ki ga 9. decembra čaka še zadnje dejanje v konferenčni ligi, dvoboj z Vitessejem v Arnheimu.

Tekmovalec in plenilec se ne bo vdal

Z vodilom zbogom, Tottenham, dober dan, Maribor, je Šimundža že v četrtek zvečer hitro zamenjal ploščo in se usmeril na jutrišnji še pomembnejši dvoboj, kot je bil evropski z velikim Tottenhamom. »To je bila prestižna zmaga, ne smemo pa biti prevzetni. Osvojili smo le tri točke,« je povedal trener, ki je tudi pregovorno glasnega in jeznega Antonia Conteja spremenil v krotkega in ponižnega moža.

Senzacija v 94. minuti Izida 5. kroga v skupini G – Mura : Tottenham 2:1 (Tomi Horvat 11., Amadej Maroša 94.; Harry Kane 72.), Rennes: Vitesse 3:3 (Gaëtan 9., 39., 69.; Laborde 3; Daan Huisman 43, Thomas Buitink 75., Lois Openda 90.). Para 6. kroga, 9. december: Vitesse – Mura, Tottenham – Rennes.

Maribor je Šimundžev klub v vseh pogledih. Odprl mu je vrata nogometnega raja kot igralcu in trenerju. Tudi na zadnji tekmi prejšnje sezone, ko je z Muro v Ljudskem vrtu dosegel šampionsko zmago in preprečil Mariboru 16. zvezdico. Zdaj šteje le, kaj bo Mura opravila jutri v Fazaneriji. Maribor ima ob tekmi več že zajetno prednost enajstih točk. Vijolični so v odličnem obdobju, nanizali so pet zmag brez prejetega gola. Če bodo ušli na 14 točk prednosti, bo Murinih šampionskih ambicij verjetno konec. Morda, ampak za Šimundžo, tekmovalca in plenilca, prav gotovo ne.

Evropska zmaga bo v klubsko blagajno prinesla še 500.000 evrov.