Mandarića znova mikajo okrepitve

Prva liga Telekom Slovenije Maribor 20 11 6 3 41:26 39

Olimpija 20 11 5 4 27:15 38

Mura 20 9 7 4 24:13 34

Koper 20 8 6 6 29:25 30

Domžale 20 6 8 6 29:27 26

Bravo 20 6 8 6 19:21 26

Tabor 20 7 4 9 23:26 25

Celje 19 6 5 8 20:21 23

Aluminij 19 3 6 10 15:32 15

Gorica 20 2 5 13 12:33 11

V ledeni Fazaneriji brez golov Izid zadnje tekme 20. kroga 1. SNL: Mura – CB24 Tabor 0:0.

Prvo današnje dejanje 21. kroga 1. SNL bo primorski derbi v Novi Gorici. Nato bo še drugi manj spektakularen mariborsko-ljubljanski dvoboj v Ljudskem vrtu. Jutri bodo tri tekme, v Sežani, Celju in v Stožicah, kjer bo osrednja tekma med drugouvrščeno Olimpijo in tretjo Muro.Gorica ne more izgubiti veliko, čeprav je vsaka točka zlata vredna, Koper pa je znova v položaju, ko strasti in čustva lahko povzročijo tudi kakšno skrajno potezo. Narekoval jo bo razplet, poraz pa bo občutil predvsem trener. Bric ve, zakaj Koper ni zrel za šampionsko bitko, a ve, da bo treba za evropsko vozovnico trpeti. Tudi proti nekoč njegovim Goričanom bo le kakovost premalo. Sreča, naključja, kot so bila v prvem derbiju sezone, ki je bil usoden za goriškega trenerja, štejejo. Gorica in Lučić sta v sporu, a trener si zasluži, kar mu pripada. Še najmanj nagajanje.Tekme Maribora so postale zagotovilo za dve uri stresa pri vijoličnih navijačih. Trenerbi zdaj počasi že moral utrditi igralno stabilnost in predvsem izbrati enajsterico, ki ne potrebuje popravkov že po petih minutah igre. Preveč je kaosa, zanašanja na igralsko premoč in izzivanja nesreče. A je tudi res, ko bo, če bo, Argentinec uglasil zamisli in izvedbe, potem bo vsakemu tekmecu Maribor nasul dva, tri gole. Kar jih sicer brez težav tudi zdaj, le da je v obrambi prepih. Še dobro, da ima v vratih enega od najboljših možSežanci so jo v drugi letošnji tekmi zagodli predvsem Sobočanom. Bolj kot točka in morda še ena proti Kidričanom so pomembnejše kar tri. Zato ker bi tudi praktično razrešili vse neznanke o obstanku. Aluminij, ki so mu Domžale odstopile, ima celo srečo. Uvodno tekmo, za katero še ni imel na voljo ustrezno pripravljenih okuženih igralcev, je preložil sneg.Dvoboj bo hitro razblinil neznanke o tem, kaj sta novega, svežega in boljšega v slovenskega prvaka prinesla ruski kapital in trener v nastajanju, ob Camoranesiju še en nekdanji sloviti igralec. Domžale so pokazale, da imajo rušilno moč spredaj. In tudi zadaj, a s tem, da rušijo svojo utrdbo.Prvo preizkušnjo sta prenovljena Olimpija in trenerprestala odlično. Še druga zmaga bi morala prestrašiti Mariborčane. Zdaj pa k uganki ali apetitomAli naposled slovensko moštvo potrebuje tuje okrepitve? Je, ki že dve leti bolj ali manj le trenira, res dodana vrednost? Jevreden naložbe? Če oba igralca zagotavljata naslov prvaka, potem ni kaj razmišljati. Če ga ne, pa tudi. Naj Stanković sezono izpelje z razpoložljivimi močmi, saj je Evropa praktično zagotovljena. Derbi proti Muri je že eden od poučnih, selektivnih in tekmovalno števnih.