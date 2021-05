Slovenki vidni med elito

9:16,82 je nov državni rekord Maruše Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke.

Tina Šutej je v Dohi le za centimeter zaostala za svojim državnim rekordom. FOTO: Ibrahim Al Omari/Reuters

je na drugi tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Slovenski Bistrici v metu diska znova zablestel in se ob zmagi z 68,17 m v težkih vremenskih razmerah približal svojemu slovenskemu in mlajšemu članskemu evropskemu rekordu (69,52 m), ki ga je dosegel v četrtek na Ptuju. Drugi del nastopa je opravil v nalivu, ta je sicer občasno oviral nastopajoče na mitingu, največ pa dosegel na uvodu. V prvi seriji so mu namerili izid tekme (68,17 m), ob dveh neveljavnih poskusih je imel še 66,76, 62,32 in 61,93 m.»Fantastičen rezultat, bile so slabe razmere, niti sapice vetra povrhu. Malo je drselo v krogu za izmet, ampak ne preveč. Le osredotočiti se moram na tehniko in potem disk kar leti. Magična meja 70 m bo prišla, ko se bo vse izšlo,« je dejal 22-letni Čeh. Prvo slovensko atletsko ime ta čas je na Ptuju vrgel ne le trenutno drugi izid sezone na svetu, temveč tudi le nekaj centimetrov manj od olimpijskega rekorda. »Zavedam se tega, a to moraš vreči na olimpijskih igrah, tisti trenutek šteje, nič drugega. Ni pomembno, koliko vržeš prej na kakšnem mitingu. A počasi, moj čas bo še prišel,« je dodal.se je v Slovenski Bistrici v troskoku povsem približala 14 m, v peti seriji so ji namerili 13,96 m (+1,4 m/s). S tem se je že na začetku sezone približala normi za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m). »Pri 14 stopinjah Celzija in dežju me je pred skokom mrazilo, ko sem slekla trenirko in bundo, sem imela noge povsem hladne. Na prvi tekmi v sezoni pa sem kljub temu skoraj vsak skok naredila bolje, zato sem zadovoljna. Želim si, da bi bilo čim prej 20 stopinj na tekmi in da skočim 14 m, v dobrih razmerah pa bom dosegla tudi normo za OI. Ta čas se počutim kot v zimski sezoni, s seboj sem imela tudi zimsko odejo, ker je bilo tako mrzlo,« je dejala Filipičeva.je že v kvalifikacijah z 10,40 tekel osebni rekord, še stotinko pa je bil za zmago hitrejši v finalu. Kočevar bo lahko zaradi nastopa za nemško mladinsko reprezentanco pred leti za Slovenijo nastopil šele prihodnje leto. Manj je bila z 11,72 sekunde po zmagi na 100 m zadovoljnaV skoku v višino sploh ni bilo dvoboja najboljših Slovenk, saj se je ravno v času te discipline znova močno ulilo, kar je otežilo nastop.zato ni skakala, obetavna, ki je lani dosegla rekord mitinga z 1,92 m, pa je končala po tretjem uspešnem skoku na 1,81 m in dobila prvo pravo izkušnjo, kako je nastopati tudi v takih težkih razmerah. Naslednji miting mednarodne atletske lige bo konec tedna, ko bo v Kranju državno prvenstvo.pa je na atletski diamantni ligi v Dohi, drugi postaji najmočnejše svetovne serije mitingov v tej sezoni, na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto in z 9:16,82 postavila tudi slovenski rekord. V lasti je prav tako imela prejšnji rekord države, 9:20,68 je dosegla 13. septembra lani v Berlinu. Na 3000 m zapreke je nekoliko presenetljivo z izidom sezone slavila Kenijka(9:00,67), ki še nima medalj na največjih članskih svetovnih tekmovanjih, leta 2011 je bila mladinska svetovna prvakinja.je v Katarju v skoku s palico zasedla četrto mesto, s 4,74 m je le za centimeter zgrešila svoj slovenski rekord 475 cm, ki ga je postavila 5. julija lani v Ljubljani. Sicer je slabo začela nastop, na 4,35 m je lestvico preskočila šele v tretjem poskusu. Na 4,50 je bila uspešna drugič, nato je 4,64 in 4,74 zmogla v prvem poskusu. Tudi v skoku s palico je presenetljivo zmagala Američankaz izidom sezone na svetu. Preskočila je 4,84 m, kolikor je zmogla tudi aktualna dvoranska svetovna prvakinja, Američanka, srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP.