Luka je začel uživati v obrambi

Liga NBA je po 941 dneh prisilnega počitka in 177 izpuščenih tekmah zaradi poškodb križnih vezi v kolenu in ahilove tetive dočakala vrnitev Golden Statovega zvezdnika Klaya Thompsona, ki je ob zmagi nad Clevelandom s 96:82 dosegel 17 točk v 20 minutah. Videla pa je tudi 42. trojni dvojček Luke Dončića pod ameriškimi obroči (39. v rednem delu lige, tretji v sezoni in prvi po 29. novembru), s katerim je prekinil niz devetih zmag košarkarjev Chicaga. Zdaj je med najbolj vročimi v prvenstvu teksaška zasedba s šestimi zaporednimi uspehi, kolikor jih ni zbrala od pomladi 2016. Ob pogledu na končni izid dvoboja v Dallasu (113:99) bi lahko sklepali, da domače moštvo ni imelo težjega dela.

A videz tudi tokrat vara, saj je Chicago vodil še sredi tretje četrtine. Gostitelji so slednjič imeli podobno krivuljo kot Dončić. Ljubljančan je v uvodnem delu tekme dosegel tri točke, do polčasa sedem, konec pa pričakal z 22 točkami z metom iz igre 8:23 (za tri 2:6), 14 skoki in 14 asistencami. V zadnji četrtini je bil neposredno vpleten – bodisi z uspešnimi meti bodisi z odločilnimi podajami – pri kar 73 odstotkih od 30 točk teksaške ekipe. Ni slabo za košarkarja, ki je izpustil prejšnjo tekmo zaradi zvina desnega gležnja, skupno pa 11 od zadnjih 15 nastopov.

Od jeze do zadovoljstva

»Kar v redu je deloval, kajne?« se je strinjal Sean Sweeney, ki je med karanteno Jasona Kidda vodil Dallas s klopi na zadnjih dveh tekmah. Glavni trener je pred začetkom spregovoril košarkarjem prek spletne aplikacije, nato pa prepustil krmilo svojim pomočnikom, med katerimi je tudi nekdanji selektor slovenske reprezentance Igor Kokoškov. Po končnem razpletu seveda ni imel pripomb, še posebno ker je Kristaps Porzingis manjkal petič zapored zaradi proticovidnega protokola. Zadovoljen pa je bil tudi Dončić, čeprav se je sprva jezil, ker je zgrešil 10 od uvodnih 15 metov.

»Celotno moštvo je dihalo skupaj, še posebno pa me veseli, da v zadnjem času odlično igramo v obrambi. Najpomembnejše pa je vendarle, da skupaj uživamo na igrišču,« je ocenil slovenski as, ki ni nikoli slovel kot velemojster defenzivnih nalog, a se je s soigralci očitno uspešno vživel v prilagojeno vlogo. Dallas je v zadnjih treh četrtinah dvoboja s Chicagom prejel le 67 točk in šestič v zadnjih sedmih nastopih ustavil tekmeca pod mejo stotih točk. Hkrati pa se je povzpel na peto mesto med vsemi 30 zasedbami v ligi po obrambni učinkovitosti v sezoni. Na vrhu je vodilni Golden State, sledijo mu Phoenix, Cleveland in LA Clippers. Zato pa so Teksašani kljub metu za tri točke 16:36 v zadnjem nastopu šele 16. po napadalni učinkovitosti, pri kateri upoštevajo število doseženih točk na sto posesti žoge.

Prvi je Utah pred Atlanto. Dončić je hkrati pohvalil nadomestnega branilca Josha Greena, ki je tako kot krilni center Maxi Kleber (za tri 6:9) prispeval 18 točk, kar je njuna najvišja bera v sezoni. Pri Chicagu sta DeMar DeRozan in Zach LaVine dosegla po 20 točk.