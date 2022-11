Ljubljančani: Maribor in Jojo, igrajta za nas

Jutri bo minilo 12 let in 76 dni od zadnje tekme Josipa Iličića v 1. slovenski nogometni ligi. Takrat je zadnjič igral v vijoličnem dresu v Ljudskem vrtu in proti Celju (2:0) v 9. minuti dosegel svoj edini prvoligaški gol za vijolične. To je bil gol za slovo z nasmehom in z upanjem, da bo nekoč vrnil uslugo Mariborčanom, ki so mu v njegovih najtežjih trenutkih ponudili roko rešitve.

Je v 16. krogu 1. SNL napočil trenutek oddolžitve in Iličićeve vrnitve v igralni ritem? V Ljudskem vrtu se mariborskim privržencem obeta lepo nedeljsko popoldne.

Prva Liga Telemach Olimpija 15 12 1 2 27:16 37 Mura 15 7 5 3 28:19 26 Koper 15 8 2 5 23:15 26 Celje 15 7 5 3 23:20 26 Domžale 15 5 6 4 25:19 21 Maribor 15 5 3 7 24:25 18 Bravo 15 5 2 8 16:12 17 Radomlje 15 2 6 7 14:28 12 Gorica 15 2 5 8 12:23 11 Tabor 15 2 5 8 11:26 11

»Ni še pripravljen za 90 minut tako zahtevne tekme, lahko pa pomaga. Ne vem, koliko in kdaj, ali če sploh bo, pa ne moremo napovedati. To je odvisno tudi od poteka dogodkov na tekmi. Taktično in tehnično izpolnjuje vse, je nogometno izobražen in kaže značilnosti vodje. Občasno je nezadovoljen, ker se zaveda, da telesno še ni povsem pripravljen. Ni še na ravni, o kateri smo govorili in jo želeli, a verjamem, da lahko igra,« je trener Mariborčanov Damir Krznar razkril status največjega zvezdnika lige in njegove možnosti, da bi po mesecu dni, ko je znova postal član vijoličnih, lahko lomil hrbte črno-belim.

Za vijolične pesti držijo tudi v glavnem mestu in jim sporočajo, naj igrajo tudi zanje. Sobočane, ki so v silovitem naletu in so nanizali štiri zmage z razliko v golih 11:1, je Olimpijin trener Albert Riera označil celo za največje tekmece zeleno-belih. »V napadu imajo najbrž najboljšega napadalca v Mirlindu Dakuju. Napadalno so močni,« je Krznar polaskal Sobočanom, ki jih je enkrat – na svoji drugi tekmi na vijoličnem trenerskem stolčku v 1. SNL – že premagal.

Mariborčani z zaostankom 19 točk za zeleno-belimi tako rekoč nimajo možnosti za ubranitev naslova, a z Jojem v glavnim vlogi lahko največ pomagajo prav največjim tekmecem. Tako kot so jim v prejšnjem kolu, ko so Celjanom odvzeli dve točki. »V kadru bom, trener pa bo odločil, kdaj bom vstopil na igrišče. Tu sem, da pomagam,« je izzval vijolične navijače 34-letni virtuoz, ki bo po trenerjevih besedah zaradi neoptimalne pripravljenosti najlažje igral v vlogi drugega napadalca.

Olimpija v Domžalah Pari 16. kroga, sinoči: Koper – Domžale; danes: Gorica – Celje (15.00), Radomlje – Olimpija (17.30); nedelja: Bravo – Tabor (13.00), Maribor – Mura (15.00).

Lov za Olimpijo, ki jo v Domžalah že danes čaka na papirju lahka naloga proti Radomljanom, je prioriteta le za najbolj optimistične Mariborčane. Realnost je bitka za Evropo in lov za Muro, Koprom in Celjem. Niti za njimi zaostanek ni majhen.