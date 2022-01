Levjesrčna Sofia bo branila krono

Do otvoritvene slovesnosti na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je še deset dni, slovenski zastavonoši bosta alpinca Žan Košir in Ilka Štuhec. Alpsko smučanje bo dva dni pozneje odprl moški smuk, prva ženska tekma bo 7. februarja z veleslalomom na gori Xiaohaituo v okrožju Yanquing. V ženski konkurenci je odprtih kar veliko vprašanj. Glavna so povezana z Mikaelo Shiffrin in Sofio Goggia pa tudi Štuhčevo.

Shiffrinova je vodilna smučarka v sezoni 2021/22. Ima štiri zmage, v nobeni disciplini pa ni najboljša v svetovnem pokalu. V slalomu je pred njo Petra Vlhova, v veleslalomu Sara Hector, v smuku kraljuje Goggieva. Šestindvajsetletna Američanka, ki je v Schladmingu pred kratkim zrušila rekord Ingermarja Stenmarka po številu slalomskih zmag (47), se bo severno od Pekinga znašla na neznanem terenu, ob tem pa prihaja brez dolgoletnega trenerja. Dobra dva tedna pred OI se je namreč odločila za zamenjavo, razšla se je z Jeffom Lackiejem, ki se je okužil s covidom-19 in ostal v Kanadi.

Njegova področja v Team Shiffrin so bila moč, kondicija in hitre discipline. Prav v slednjih je Američanka popustila, v smuku ima vsega pet točk, v superveleslalomu je peta z 220. »Ponosen sem na vse, kar nam je uspelo v teh šestih letih. Zdaj je najbolj pomembno, da ima Mikaela kar najboljšo podporo,« je povedal Lackie, čigar mesto je zapolnil Coley Oliver, trener ameriške reprezentance za hitre discipline. V ekipi ostajata osebni trener Mike Day in mati Eileen Shiffrin.

Danes veleslalom s petimi Slovenkami

Pred odhodom na Kitajsko bodo dekleta imela še tri tekme, danes (10.30; 13.30) bo veleslalom na Kronplatzu (startna številka 9 Hrovat, 21 Bucik, 26 Robnik, 28 Slokar, 49 Dvornik), konec tedna smuk in super-G v Garmischu. V smuku bo na OI favoritinja Goggieva, ki pa je v nedeljo na superveleslalomu v Cortini doživela nov grd padec in si med drugim natrgala vezi v levem kolenu. Toda 29-letna zvezdnica ni vrgla puške v koruzo in verjame, da bo nared do 15. februarja, ko bo na vrsti olimpijski smuk. Tam bo branila zlato iz Pjongčanga.

»To je zame velik udarec v tako pomembnem delu sezone, a takoj bom začela fizioterapijo, da bom lahko branila lovoriko v svoji najljubši disciplini,« je odločna Goggieva, ki je dan prej dobila smukaško tekmo in ima štiri zmage na petih smukih sezone. Zmagovalki Eleni Curtoni je zastal dih in zakrila si je oči, ko je Sofio Goggia pred padcem raztegnilo v skoraj popolno raznožko, a si je oddahnila, ko je rojakinja sama prismučala v cilj. Agresiven slog Goggieve terja davek, teden prej so jo s helikopterjem iz Zauchenseeja prepeljali v Milano.

Najboljša Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je bila v smuku 11., v superveleslalomu pa ni nastopila zaradi suma na poškodbo. Odpravila se je na preiskave v domovino, in če bo vse v redu, bo dvakratna svetovna prvakinja lahko formo še malce dvignila v Garmischu in se samozavestno odpravila v Peking, kjer bo najprej vihtela zastavo, zatem pa lovila izmuzljivo olimpijsko kolajno. Pod petimi krogi je zavoljo težav s poškodbami nastopila le enkrat, leta 2014 je bila v smuku 10.