Le Oblak ušel plazu kritik

Še nikoli v zgodovini nogometne lige prvakov madridski Atletico ni osvojil zadnjega mesta v skupini, po torkovem porazu v Portu (1:2) pa je ta podatek očrnil življenjepis najtrofejnejšega trenerja rdeče-belih Diega Simeoneja. S svojimi varovanci je ostal celo brez uvrstitve v šestnajstino finala evropske lige, potem ko je Bayer Leverkusen doma iztržil neodločen izid brez golov proti Clubu Bruggeju, ki se je zadovoljil z drugim mestom v skupini B, medtem ko se je portugalski prvak z goloma Mehdija Taremija v 5. in Stephena Eustaquija v 24. minuti zavihtel povsem na vrh in bo v ponedeljkovem žrebu v vlogi nosilca.

»Tako je, če ti uspe zmagati le enkrat. Moramo držati jezik za zobmi in se boriti, navijači si tega ne zaslužijo,« ni skrival nezadovoljstva francoski zvezdnik Antoine Griezmann. Španski mediji se že sprašujejo, kako močne posledice bo imelo hitro slovo od Evrope. Primanjkljaj naj bi presegal 40 milijonov evrov, v luči krčenja stroškov pa se omenjajo prestopi zvezdnikov, denimo portugalskega napadalca Joãa Felixa.

»Zgolj Oblak si je zaslužil evropsko ligo, čeprav je spet prejel gol že ob prvem strelu tekmecev. Bil je najboljši posameznik grozne tekme,« je o šestih obrambah Slovenca zapisal dnevnik As. Šlo naj bi za najhujšo krizo v 11 letih pod taktirko Simeoneja, še v sezoni 2020/21 je na klopi Atletica osvojil svoj drugi državni naslov. »Sprejeti moramo realnost in najbolje bo, če se prihajajočih izzivov lotimo vsi skupaj – klub, navijači, mi ...« je dejal 52-letni Argentinec, ki ima sklenjeno pogodbo do leta 2024.

Vinčić osrečil Nemce

V skupini A ni sprememb na lestvici, čeprav je Liverpool na domačem Anfieldu prekinil nepremagljivi niz Napolija (2:0, Salah, Nuñez), a ostal drugi, preboj v evropsko ligo pa je z zmago v Glasgowu potrdil Ajax (3:1). Rangers so s šestim zaporednim porazom in razliko v golih 2:22 odvzeli neslavni rekord tekmovanja zagrebškemu Dinamu iz leta 2011. V skupini C je bilo že vse odločeno, Bayern je s stoodstotnim izkupičkom in zmago nad drugim Interjem z 2:0 osvojil prvo mesto, Barcelona se je v evropsko ligo preselila s slavjem v Plznu (4:2).

Najbolj dramatično je bilo v skupini D, v kateri je gol Tottenhamovega vezista Pierre-Emila Højbjerga v zadnjem napadu dvoboja v Marseillu dvignil spurse na prvo mesto, Francoze pa izločil iz evropskih tekmovanj. Drugo mesto si je s preobratom v drugem polčasu gostovanja pri Sportingu v Lizboni priigral prvak evropske lige Eintracht iz Frankfurta, ki je slavil tudi odločitev slovenskega sodnika Slavka Vinčića. Ta je po uri igre dosodil najstrožjo kazen, po golu Daičija Kamade z bele točke pa je za nov velik uspeh orlov poskrbel Randal Kolo Muani.