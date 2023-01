Lampičeva zaradi bolezni še vedno ne trenira

Od 8. do 19. februarja bo v nemškem Oberhofu svetovno prvenstvo v biatlonu. Slovenska reprezentanca se za to veliko tekmovanje pripravlja na Pokljuki, a razpoloženje pred potjo v Turingijo moti zdravstveno stanje tekmovalcev in tekmovalk. Pri vodstvu reprezentance so opogumljeni zaradi dobrih predstav na zadnjih tekmah, a tudi zaskrbljeni zaradi številnih bolezni. Anamarija Lampič je zbolela pred tednom dni po petem mestu na sprinterski tekmi svetovnega pokala v Anterselvi. Po angini še vedno ne trenira, kar je pred najpomembnejšim tekmovanjem sezone zagotovo velik hendikep. Polona Klemenčič se po več kot štirinajstih dneh bolezni in preboleli virozi po tekmah na Pokljuki počasi vrača v poln vadbeni proces, seveda še ni stoodstotno pripravljena za tekmovalne napore. Na seznamu obolelih je tudi moški predstavnik Rok Tršan. Do svetovnega prvenstva je po mnenju vodstva za večino še dovolj (14) dni, da si nabrusijo pripravljenost, a izpad treninga nekaterih lahko udari na kateri koli tekmi.

Jakov Fak je zmerni optimist po tretjem mestu v posamični preizkušnji na 20 km v Ruhpoldingu, poleg njega se bodo v Oberhofu trudili tudi Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko, Anton Vidmar in Alex Cisar. Poleg Lampičeve in Klemenčičeve se bosta v ženski ekipi skušali kar najbolje odrezati še Živa Klemenčič in Lena Repinc. Optimistični bi bili za Turingijo tudi v ženski vrsti, za to sta razlog dve peti mesti Lampičeve v letošnjem svetovnem pokalu in velik napredek Polone Klemenčič, s tem so sicer dekleta že presegla vse zastavljene cilje v letošnji tekmovalni zimi.

Strah pred streljanjem

»Še posebno veseli smo izidov v zadnjih treh tednih, od decembra smo storili še en korak naprej. Za vso ekipo je še kako pomembno, da se tega zavedamo. Najbolj pomembno pa je, da ekipa ostane zdrava in da oboleli čim prej okrevajo. Škoda za Lampičevo in Polono Klemenčič. Posebej Anamarija bi tekme v Anterselvi potrebovala, prvič bi nastopila v zasledovanju, nato še v štafeti. Upam, da bosta do svetovnega prvenstva obe nared in da bosta v Oberhofu lahko pokazali, kaj znata in zmoreta,« poudarja glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. Zanimivo, rojen je v nekdanji Nemški demokratični republiki, kamor je svojčas spadal tudi Oberhof. Ponovno pa so se rodile tudi zmagovalne stopničke za Jakova Faka. »V Ruhpoldingu je združil odličen tek in izjemno streljanje. Zdaj ima spet tisti občutek, kako je, če si na stopničkah, in dobil je potrditev, da to še vedno zmore,« dodaja trener, ki je slovenske biatlonce in biatlonke prevzel pred to sezono.

Jakov Fak se je resnim zdravstvenim težavam tokrat naposled izognil. »Ne morem napovedovati kolajne, seveda pa si želim čim boljših predstav. Zelo pozitivno je, da vem, da so stopničke dosegljive, a povsem drugače bi bilo, če bi se na zmagovalni oder letos uvrstil štiri- ali petkrat,« v svojem slogu misli razgalja Fak. Miha Dovžan pa še išče pravo strelsko formo, ta mu je nekoč dajala dodatno samozavest. »Letos imam težave pri streljanju stoje. Stvar je šla tako daleč, da me je že ob prihodu na strelišče malce strah, kaj bo. Težko je,« razloži tekmovalec o svojih trenutnih dvomih.