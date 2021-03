Kvalifikacije v hibridnem formatu

Večji nagradni sklad

Črni na potezi

Firouzja - Maze, Internet 2021. S katerim taktičnim udarom je črni prišel v povsem dobljeno pozicijo?



REŠITEV:

1…Tf6!, saj na 2.Txg3 sledi 2…Tfxf1+ 3.Kh2 Th1 mat. Belemu ni preostalo drugega, kot da se poslovi od dame po 2.De2 Tfxf1+ 3.Dxf1 Txf1+ 4.Kxf1 Df4+ in v brezupni poziciji je kmalu moral priznati poraz.



Zdajšnje razmere v boju proti pandemiji ostajajo neugodne za načrtovanje množičnih športnih prireditev. Prireditelji letošnjega posamičnega evropskega prvenstva v šahu za člane v Reykjaviku so bili prisiljeni še drugič preložiti tekmovanje – po prvotnem terminu marca oziroma aprila se je namreč za nezanesljivo izkazala tudi možnost izvedbe v drugi polovici maja in začetku junija. Po zadnji napovedi naj bi bilo prvenstvo avgusta ali septembra.To pomeni, da tekmovanje ne bo moglo šteti za aktualni cikel svetovnega prvenstva. Svetovna šahovska federacija (FIDE) naj bi namreč pohitela z letošnjim svetovnim pokalom kot eno od odskočnih desk za naslednji kandidatski turnir, v Sočiju ga bo izvedla že julija. Evropska šahovska unija (ECU) je tako kot prva od celinskih zvez uradno napovedala, da bo 36 mest za svetovni pokal, ki jih še ima na voljo, razdelila na kvalifikacijah v hibridnem formatu, ki bodo med 22. in 30. majem.Hibridna tekmovanja so ena od najočitnejših posledic zdajšnje krize zaradi izbruha koronavirusa in povezujejo standardni šah z igranjem na medmrežju. Partije sicer potekajo interaktivno, prek spleta in na računalniških zaslonih, a so tekmovalci prisotni na javnih tekmovalnih prizoriščih, kjer so pod nadzorom sotekmovalcev, predvsem pa uradnih sodnikov. V času omejitev glede potovanj in množičnih združevanj je ta format najbližje turnirjem v živo in z omenjenim nadzorom pomeni tudi pomembno varovalko pred uporabo nedovoljene (računalniške) pomoči, ki sicer lahko meče temno luč na legitimnost spletnih tekmovanj.FIDE je bila v začetku tega leta prisiljena potrditi tovrstno novo obliko turnirjev, saj bi drugače težko rešila začrtan urnik ciklusa za svetovno prvenstvo. Letošnji svetovni pokal bo tako v moški kot v ženski konkurenci potekal v razširjeni obliki in z občutno povečanim nagradnim skladom. Slovenija ima na račun večjega števila nastopajočih med moškimi na tem prestižnem tekmovanju po letu 2017 spet zagotovljen nastop vsaj enega predstavnika. Za morebitne nadaljnje vstopnice pa se bodo morali naši šahisti v drugi polovici maja podati v hibridne kvalifikacije. V njih igralcem z ratingom prek 2600 točk avtomatično pripada pravica nastopanja, drugi pa se jih lahko udeležijo prek nacionalnih zvez, ki na ta način lahko nominirajo pet svojih predstavnikov.