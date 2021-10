Krkin mladi val polni dvorano

Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Aba doživeli prepričljiv poraz proti beograjskemu Partizanu. »Ni me sram poraza za 47 točk, saj je bila za moje mlade fante to velika šola. Naša ambicija je razviti mlade igralce, kot sta Jurij Macura in Andrej Stavrov,« je po porazu Krke razmišljal trener Dolenjcev Dalibor Damjanović. Če je imela košarkarska javnost že priložnost spoznati Jurija Macuro, je v zadnjih tednih kot meteor zasijal 20-letni Kranjčan Andrej Stavrov.

Stavrov je Mornarju nasul 14 točk, Zadru 20. Proti Partizanu je vpisal točko in dve podaji. Nihanja so sestavni del odraščanja mladega košarkarja, tudi Stavrova, ki je poleti prišel v Novo mesto iz kranjskega Triglava. »V prejšnji sezoni po naši drugi medsebojni tekmi mi je Dalibor Damjanović dejal, da če se kdaj odločim, so mi vrata Krke vedno odprta. Takrat se mi je zdelo to zanimivo, a smo bili še sredi sezone. Menim, da je prihod v Krko zame najboljša izbira,« nam je zaupal Stavrov.

»Nisem pričakoval, da bom toliko igral. Hvaležen sem za priložnost, ki si jo moram zaslužiti v obrambi. V napadu pa samo sproščeno,« nadaljuje Stavrov, ki je košarko začel igrati v osnovnošolskem krožku v Besnici, njegov prvi trener je bil Matej Kozjek. Pot ga je potem vodila v Stražišče, od tu v Triglav, jeseni 2018 je bil mesec član Kopra Primorske.

»Ni se izteklo, kot smo pričakovali. Tudi to je imelo svoje pluse, vrnil sem se v Kranj, kjer sem imel dovolj časa, da sem delal na sebi,« je prepričan Stavrov. Košarkarske gene ima po očetu Juriju, ki je bil dober igralec. Sin Andrej je kolebal med košarko in nogometom, a se je na koncu odločil za igro pod košem, v kateri uživa. »Rad kreiram, dokončam akcijo ali pa zaposlim boljše postavljenega igralca. Ni me strah prevzemanja odgovornosti,« je pojasnil Andrej, ki je poleti z reprezentanco do 20 let osvojil zlato na covid-19 prilagojenih EP.

Andrej Stavrov je na domačih tekmah Krke tako rekoč nerešljiva uganka za tekmečeve obrambe. FOTO: Drago Perko

Po reprezentanci je sledil prihod v Novo mesto. »Pred sezono nisem vedel, v kaj se podajamo. A je bilo že v času priprav hitro jasno, da imamo ekipo s potencialom, če se držimo dogovorov,« pravi Stavrov, ki ob zmagah ne zganja evforije niti pretirane žalosti po porazih. »Zaradi ene slabe tekme se ne bo podrl svet.«

»Treba je vztrajati in delati,« je jasen Stavrov, ki je v preteklosti zavoljo svoje višine igral kot strelec in krilo. »Že lani sem se preizkusil kot organizator igre. Zelo mi je všeč, ker mi je trener Krke pred sezono dejal, da me bo koristil tudi na 'enki'. To mi ustreza, saj sem višji od večine organizatorjev igre,« Stavrov o svojem delokrogu v ekipi, kjer imata glavno besedo dva senatorja – Rok Stipčević in Luka Lapornik. »Od njiju se lahko vsak dan kaj naučim. Dajeta nam mirnost,« Andrej spoštljivo govori o najbolj izkušenih v dresu Krke.

Dolenjci so s svojim mladim valom in odmevnima zmagama proti Mornarju in Zadru prepričali publiko, ki se vrača na tribune dvorane Leona Štuklja. »Celotna družina mi stoji ob strani, tu so še mama, mlajši sestri, obe babici in dedek. Vsi so navdušeni, njihova podpora mi veliko pomeni in me motivira,« priznava Andrej, ki je v Kranju končal Gimnazijo Franceta Prešerna, vpisan je v 2. letnik fakultete za šport v Ljubljani.