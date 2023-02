Kristjan Čeh: Talin je, kot da bi živeli v Ljubljani

Slovenski kralj kraljice športov je spet v domovini. Kristjan Čeh, lanski svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, bo avgusta v Budimpešti branil svetovno krono, želi si ponovno zmagati na vseh mitingih diamantne lige, pa še kaj pri najboljši osebni znamki in državnemu rekordu 71,27 m želi dodati. Druge zanimivosti pa je navrgel kar sam.

Atletika je globalni šport, kje ste pa sami krajevno opravili temeljne priprave za letošnjo sezono?

»Treniral sem v Estoniji in tri tedne na Tenerifih, nikjer drugje.«

Slišali smo, da ste pred tekmovalno sezono 2023 videti močnejši in vitkejši. Ko smo se lani pogovarjali z vami, ste omenili, da sicer pri novem trenerju Gerdu Kanterju opravite manj vaj z utežmi, kot pri prejšnjem Gorazdu Rajherju.

»Prej sem denimo eno vajo z utežmi imel dvakrat tedensko, zdaj jo imam enkrat, tudi manj vaj je zdaj. Ni več takšnega volumna vaj. Uteži se vadbeno dviguje štirikrat na teden, različne vaje so, vsaka je na vrsti enkrat tedensko. Enkrat recimo opravim poteg, nalog, počep, vajo na klopi z utežmi. Štirikrat na teden sta po dva treninga. Dopoldne se denimo vadi mete, popoldne so uteži. Dvakrat tedensko je regeneracijski dan, en dan pa je namenjen počitku. Obremenjenost uteži s kilogrami se sicer dviguje, a imam vmes več regeneracije.«

Upate, da bo nova sezona še boljša, kot je bila lanska. Bili ste svetovni prvak, ta naslov boste v letu 2023 branili, evropskega prvenstva letos ni, dobili ste vse diamantne mitinge, morebiti to pomeni lov na svetovni rekord?

»Ne, ne, boljša sezona je mišljena v tem pomenu, seveda prvo mesto na tekmovanjih vsekakor šteje, napredovati na rezultatski ravni. Da bi se v primerjavi za lanskim letom dvignila stalnica izidov. Seveda je osebni rekord želja vsako leto in dobrodošel, torej dejstvo, da se napreduje.«

Živite v Talinu, kjer je tudi vaše dekle, estonska metalka kladiva Anna Maria Orel. Kako ste se navadili na življenje v Estoniji, je različno v primerjavi s Slovenijo?

»Sam bi rekel, da je kar podobno, Estonija in Slovenija sta si po velikosti blizu, Estonija je celo malo manjša kot Slovenija. Talin je takšen, kot da bi živeli v Ljubljani, ni neke razlike, seveda so si tudi cene podobne. Navadil sem se biti tam, ljudje so zelo prijazni, me spoštujejo. Življenje tam je res lepo.«

Kaj pa jedilnik, ko ste v Estoniji, se držite svoje običajne in športne prehrane, ali zaužijete tudi kaj estonske nacionalne hrane?

»Seveda so majhne razlike, a načeloma isto jem tu kot tam. Seveda imajo tudi različne jedi, tudi nacionalno kuhinjo sem že preizkusil, a bolj kot ne na normalen dan jem povsem normalno.«

Kje ste pa v času zime, vemo, kakšne so estonske, vadili v Talinu?

»V Talinu imajo tri dvorane, v katerih se lahko znotraj normalno meče vsa atletska orodja. V vsej Sloveniji ni ene takšne dvorane. Zato so zagotovo pozimi pogoji za treninge tam dosti boljši.«

Koliko časa pa še velja pogodba vašega trenerja, Estonca Gerda Kanterja?

»Midva med seboj ne potrebujeva nobene pogodbe. Oba sva korektna drug do drugega, oba sva normalna, kakor bi temu rekel, zato se razumeva, bolj kot ne, je to skoraj že prijateljski odnos. Po enem letu se tudi dobro poznava.«