Končno: prvi veliki derbi tik pred zdajci

V tretje bo očitno šlo rado, pravijo košarkarji Cedevite Olimpije, ki so morali dvakrat preložiti soočenje s Crveno zvezdo zaradi okužb v nasprotnem taboru. Beograjčani so vmes končali evroligaško sezono, v kateri so zasedli predzadnje mesto z desetimi zmagami in 24 porazi, v ligi ABA pa morata moštvi odigrati le še po štiri tekme, dve zapored med seboj. Danes ob 18. uri bo v dvorani Aleksandra Nikolića na vrsti zaostali dvoboj 11. kroga, v nedeljo pa še revanša v Stožicah za točke 24. kroga.



Med čakanjem na prvi spopad v sezoni sta se obe zasedbi otresli lepega dela tekmovalne negotovosti. Ljubljančani so z nedeljsko zmago nad Mornarjem odločno zakorakali proti končnici regionalnega prvenstva, beograjskim rdeče-belim pa se polfinale ne more ogniti. Zavihtijo se lahko celo na prvo mesto po rednem delu, a zanj bi morali v preostalih nastopih (dveh proti Cedeviti Olimpiji ter gostovanjih pri Krki in Zadru) nanizati same zmage in upati na spodrsljaj vodilne Budućnosti, ki je doslej doživela prav toliko porazov (3), a je dobila obe medsebojni tekmi.



Pomen derbija, začinjen z željo po čim višji uvrstitvi pred podelitvijo vlog nosilcev končnice, košarkarjem in trenerjem vendarle ne dopušča niti ščepca ležernosti.



»Končno je pred nami prvi dvoboj s Crveno zvezdo! V Beogradu so gostitelji vselej favoriti za zmago. Obe moštvi se še vedno borita za mesto v končnici, zato sem prepričan, da se nam obeta zanimiva tekma. Da bi se lahko uspešno kosali s Crveno zvezdo v Beogradu, moramo dati od sebe vse, kar zmoremo. Igrati moramo osredotočeno, čvrsto in taktično na najvišji možni ravni, če želimo s seboj odnesti zmago,« meni Olimpijin strateg Jurica Golemac, ki bo ob koncu turneje po Črni gori in Srbiji poskušal iztisniti iz svojih adutov zadnje atome energije.

Loyd velika nevarnost

Košarkarji Cedevite Olimpije bi se morali prvič pomeriti s Crveno zvezdo že 20. decembra lani, a so v zadnjem hipu, ko so že pripotovali v Beograd, izvedeli za preložitev tekme zaradi okužbe Jordana Loyda s koronavirusom. Ameriški branilec je sicer najnevarnejši mož rdeče-belih, saj je bil s povprečjem 17,3 točke tretji strelec evrolige za Aleksejem Švedom iz Himkija (19,8) in Mikom Jamesom iz CSKA (19,3).



Nekoliko manj učinkovito (ali zavzeto) igra v ligi ABA, v kateri zaseda 8. mesto s 15,2 točke, tik za njim je stožiški organizator Kendrick Perry (14,3), šest mest višje pa Jaka Blažič (17,5), ki zaostaja le za Filipom Petruševom iz Mege (23,7). Cedevita Olimpija (povp. 87,7) sicer dosega največ točk v ligi ABA pred Mornarjem (83,6), FMP (83:4), Budućnostjo (83,3) in Crveno zvezdo (83,2), ki je bila lep čas na vrhu, a je po vrnitvi trenerja Dejana Radonjića spremenila igralni ustroj in ima najboljšo obrambo med vsemi, zato je doslej doživela le tri poraze; dva z Budućnostjo in enega z Igokeo.



Danes bo pod košema pogrešala Landryja Nnoka, saj decembra še ni bil registriran za Beograjčane, in Marka Jagodića Kuridžo, ki bo počival tri tedne zaradi poškodbe kolena.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: