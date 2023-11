Ko Slovenija diha enotno, je močna tudi na igrišču

Kvalifikacije za euro 2024 so že preteklost. Sedanjost je evropsko prvenstvo v Nemčiji, na katerem bo za selektorja Matjaža Keka in njegov novi zgodovinski rod glavni izziv prva zmaga na euru. V anketi so znani nogometni delavci izpostavili ključne razloge za preboj Slovenije na euro in njeno svetlo prihodnost.

Brane Oblak, nekdanji selektor: »Ko se uvrstiš na veliko tekmovanje, si zaslužiš čestitke. Toda zdaj se je treba potruditi, da fantje pokažejo še več. Tekma proti Kazahstanu je bila zanimiva, oni so bili slabi, mi smo poskušali nekaj na silo, a potem se je začelo dogajati. Jan Oblak je svoje opravil, Benjamin Šeško ni bil dober, Andraž Šporar je bil neviden. Ko je v igro vstopil Benjamin Verbić, sem takoj rekel, da bo zabil gol. Ker je jezen, ker je že izpadel iz ožjega kroga reprezentantov. Slovenija ni tako močna, da bi lahko igrala tako odprto, kot je. V Nemčiji bodo še boljše reprezentance, zato bi morala igrati še bolj zaprto. Ima igralce za hitre nasprotne napade. Petar Stojanović je hiter«.

Slovenija – Kazahstan 2:1 (1:0) Štadion Stožice, gledalcev 16.432, sodnik Marciniak (Poljska) 7; strelci: 1:0 – Šeško (41, 11-m), 1:1 – Orazov (48, Samorodov), 2:1 – Verbič (86); Slovenija (4-4-2): Oblak 7; Janža 6,5 (od 87. Drkušić 6,5), Bijol 6,5, Blažič 7, Karničnik 6,5; Mlakar 6 (od 72. Verbič 7), Elšnik 6, Čerin 7, Stojanović 7,5 (od 92. Gorenc Stanković –); Šeško 6,5, Šporar 6,5 (od 87. Kurtić –); selektor: Matjaž Kek 7; Kazahstan (5-3-2): Šackij 7; Vorogovskij 6,5, Alip 6,5, Maročkin 6, Malij 6, Bistrov 6,5; Kuat 6 (od 64. Kenesov 6), Bejsebekov 6 (od 81. Tapalov –), Česnokov 6 (od 81. Sviridov –); Orazov 6,5, Samorodov 6,5 (od 92. Ajimbetov –); selektor: Madomed Adijev 6; posest žoge v %: 58:42; streli: 13:8; na vrata: 5:3; koti: 4:3; prekrški: 11:17; rumeni kartoni: Verbič (86); Vorogovskij (40), Kuat (61), Malij (79), Alip (90); druga izida v skupini H: Severna Irska – Danska 2:0 (Price 60, Charles 81), San Marino – Finska 1:2 (Berardi 97; Soiri 50, 58).

Slaviša Stojanović FOTO: Uroš Hočevar

Slaviša Stojanović, nekdanji selektor: »Ko je selektor Matjaž Kek izbral jedro 13, 14 igralcev in se je končalo eksperimentiranje z igralci ter sistemi, se je odprlo. Postavil je nogometaše na ustrezne igralne položaje. Absolutno najboljša njegova poteza je bila nova vloga Petra Stojanovića. Slovenija je začela igrati bolj atraktivno, bila je bolj nevarna. Naslednji izziv je še razširitev igralskega kadra za dva, tri igralce, s čimer bi se razširila tudi notranja konkurenca. Kljub vsemu je nekaj igralnih položajev, ki so kritični, predvsem v trenutkih, ko se igralec poškoduje ali je kaznovan. Velja vztrajati pri dveh napadalcih, ki sta aktivna v obeh smereh. Njuni vlogi v obrambi sta zelo pomembni.«

Sebastijan Cimerotič FOTO: Dejan Javornik

Sebastjan Cimerotič, nekdanji reprezentant: »Razplet je bil sanjski, a priti do njega ni bilo tako enostavno. Zadnja tekma je bila psihično zelo zahtevna, ker je včasih veliko lažje loviti izid, kot ga braniti. Pričakoval sem točno tako tekmo. Razlika v kakovosti je očitna, a ne smeš nikogar podcenjevati. Za uvrstitev na euro je bilo ključnega pomena, da se ni menjalo Matjaža Keka. Ne zaradi njega, pač pa za to, da se selektorju omogoči dovolj časa za uveljavitev zamisli. Ko je šlo slabše, ni bilo hudega medijskega pritiska, gosposko se ga je pustilo in prišel je do cilja. Še veliko se da narediti, a glavno izhodišče je, da se vselej boriš in vztrajaš. Še enkrat, hvala bogu, da gre Slovenija na EP, sicer bi še 15 let tavali na vseh ravneh.«

Valter Birsa FOTO: Jože Suhadolnik

Valter Birsa, nekdanji reprezentant: »Vse se začne v slačilnici in tam je ta rod tudi dosegel zmago. Vzdušje v njej je odlično. To je posledica tega, da se ni prepogosto menjavalo zasedbe. Pomembno je, da se skupina igralcev, mladih in starejših, ujame in uglasi. Ker je naša selekcija premajhna, je pomembno, da ni prepogostih posegov. Ko slačilnica diha kot eno, je učinkovita tudi na igrišču. Pod taktirko Matjaža Keka je bila igra organizirana. Tudi za naprej ni velikih skrivnosti. Ohranjanje vzdušja in ponavljanje bo tisto, kar bo vodilo k še boljši podobi. In še, spremenjen igralni položaj Petra Stojanovića, njegova pomaknitev iz branilca v napadalnega krilnega zveznega igralca, je bil zares sijajna selektorjeva odločitev.«

Zoran Zeljković FOTO: Blaž Samec

Zoran Zeljković, trener Olimpije: »Vztrajanje pri selektorju, ustrezna selekcija in povezanost, to so bile najpomembnejše selektivne podrobnosti pri oblikovanju igre in vzdušja. Začelo pa se je s prvo zmago v Kazahstanu. Prva tekma in prva zmaga narekujeta samozavest, poraz jo vzame, zmaga jo dvigne. Takrat se je začelo verjeti v uspeh. Toda nekaj se je prebiti na euro, nekaj je tam tudi igrati. Če bomo želeli doseči kakšno zmago, se s takšnim načinom igre kot v kvalifikacijah računica ne bo izšla. Več bo treba igrati, več upati in več pokazati. Tudi Kazahstance smo strli z borbenostjo. Da, Petar Stojanović je bil eden od ključnih mož, a on je bil že v mlajših selekcijah boljši v napadu kot v obrambi. Všeč mi je tudi sistem z dvema napadalcema, sta dobra, imamo pa tri, ki so sposobni zabiti in zadržati žogo.«