Kek že ve, kam bi odpeljal pokal

Slovenska nogometna družina pričakuje vrhunec letošnjega leta pri nas – ta konec tedna bo zadnje dejanje v boju za naslov državnega prvaka, ki prinaša možnosti za nastop v Uefini ligi prvakov, teden pozneje bo narasla temperatura tudi v slovenski reprezentanci, ki začenja boj v Uefini ligi narodov.

Izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, se bo po vrsti merila s Švedsko (2. 6. v Stožicah), Srbijo (5. 6. v Beogradu), Norveško (9. 6. v Oslu) in še enkrat s Srbijo (12. 6. v Stožicah). To je imenitno izhodišče za pogovor z Matjažem Kekom.

Lani ste imeli težave s tremi tekmami v eni akciji, junija boste igrali še eno več. Kaj pričakujete?

»Lani smo imeli v določenem trenutku težave s telesno pripravljenostjo nekaterih fantov, torej z zahtevo, ki je dandanes samoumevna. Zaradi tega imamo težave z visokim ritmom in agresivnostjo. Razmišljanje celotnega strokovnega štaba se vrti okrog iskanja rešitev. Redki slovenski igralci igrajo vsak četrti dan na najvišji ravni v klubu.«

Brez doseženih golov ni možno premagati nikogar. V kakšnem položaju so napadalci slovenske reprezentance? Andraž Šporar bo imel skoraj mesečni premor do prve tekme s Švedsko, Benjamin Verbič je začel igrati šele letos, drugi so v specifičnem položaju.

»Morda bomo ta izziv reševali s spremembo linijskih postavitev, v Katarju smo denimo že igrali s tremi v zadnji liniji in tako naprej. Ta rešitev nam bo gotovo prišla prav, preizkusili smo jo brez Josipa Iličića, torej brez igralca, ki je bil v zadnjih letih naš prvi strelec in asistent.«

Kam naj odide s pokalom za slovenskega prvaka predsednik Radenko Mijatović – v Mursko Soboto ali Spodnjo Šiško?

»To je vprašanje za nekoga drugega. Ni mi treba na glas govoriti, v katero smer bi šel jaz, če se pošalim.«

Kako bi komentirali dejstvo, da pridejo v Slovenijo trije, štirje nogometaši, ki ne morejo konkurirati v Hajduku, v drugi polovici sezone pa obrnejo na glavo celotno SNL?

»Tako dominantno igrati spomladanski del prvenstva ni enostavno – kompliment strokovnemu štabu in igralcem. Na Bonifiko niso šli le preživet, pač pa so z igro in korektnim odnosom do lige močno opozorili nase.«

Ste v slovenskem prvenstvu opazili še kakšnega uporabnega aduta, kot je bil nazadnje Žan Karničnik? Bo dvoboj Maribora in Kopra vplival na vaš seznam igralcev za junijski termin?

»Gotovo bo vplival, saj bo seznam širši. Kdo bi pričakoval takšen dvoboj in številne zasuke? Gotovo je to zanimivo in dobro za navijače, čeprav bi lahko polemizirali o kakovosti. Spremljamo vse zanimive igralce. Gregor Sikošek je denimo marca dobil priložnost v Katarju in ni imel večjih težav na tekmi s Hrvaško.«

Kaj bi dodali pred zadnjim krogom državnega prvenstva?

»Škoda, da ni v bitki za vrh še kakšnega kluba, lahko bi spremljali troboj, če ne bi Olimpija izgubila prvenstva na svoj način. Posebej bi omenil bi primer Kopra – lani je v povratni tekmi dodatnih kvalifikacij zaostajal proti Krki že z 0:3 in bil na poti v 2. SNL, letos se ob eni že osvojeni lovoriki bori za prvaka!«

Kdo je pod večjim pritiskom?

»Gotovo je več na kocki v Mariboru.«