Je bila to Kekova zadnja tekma? »Reprezentanca je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil«

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po porazu po enajstmetrovkah v osmini finala evropskega prvenstva proti favorizirani Portugalski dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega.

»Dobili smo reprezentanco, ki je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil,« je med drugim dvoumno izjavil Kek, na vprašanje, ali to pomeni, če je bila to njegova zadnja tekma, pa pojasnil: »Ne izključujem nikogar, kdorkoli jo bo vodil, ali jaz ali kdo drugi. Reprezentanca je sestavljena, igralci pa so njen najpomembnejši člen. Mi smo njihov servis.«

Še enkrat je poudaril, da je kljub porazu veliko dobrega. »S kakršno popotnico smo šli na EP, smo presegli pričakovanja. Ampak to je realna slika. Leporečje o napadalnem nogometu ne bo šlo. Pri nas gre to, da smo disciplinirani, agresivni, zavzeti, pragmatični in z neizmerno ljubeznijo do dresa. Če bo omogočeno vsem, ki smo v nogometu, da delamo dalje in s svojo idejo, ni treba takoj pribijati na križ in uničevati vsega po prvi napaki. Potem bo tudi nogomet še prinesel veselje.«

Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, se bodo po zgodovinskem dosežku danes ob 18. uri svojim privržencem za podporo zahvalili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sprejema na Brniku ne bo, je danes sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Glede enajstmetrovk je poudaril, da jih tudi največji in najbolj izkušeni zgrešijo.