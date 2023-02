Iz te zemlje ne bo Gajserjeve dirke

LJUBLJANA • Tako blizu, a tako daleč. Zgodovinska VN Slovenije v razredu MXGP je že imela rezerviran datum v letošnjem koledarju, kazalo je, da bo svetovni prvak Tim Gajser dočakal domači spektakel na mariborskem letališču, a iz te zemlje ne bo dirke. Stvar je padla v vodo, zgodba na točko 0. Morda se iz slabega rodi nekaj dobrega in predvsem trajnega. Na AMZS začenjajo postopke za nacionalni center motošporta, toda do morebitne uresničitve projekta bodo pretekla leta.

Če imate vsaj 15 hektarjev neuporabne in prometno dostopne površine z razgibanim reliefom, lahko na vašem »gruntu« gostite Gajserja in druge najboljše motokrosiste, je bilo neuradno sporočilo poldrugo uro trajajoče novinarske konference v sejni sobi AMZS, ki je bila bolj podobna seminarju ali okrogli mizi. Številni prisotni so pričakovali dobro vest o času in kraju dirke za VN Slovenije. Odšli so razočarani, tako kot so številni navijači šampiona iz Pečk. Gajserjeva domača dirka se je spet znašla v megli, očitno bo Tiga243 bil bitko s časom, da bo proga v domovini nared še v času njegove kariere.

Predsednik AMZS Andrej Brglez si je lani za enega ključnih ciljev zastavil domači grand-prix. Tudi njega čaka boj s časom, da uresniči zavezo še v svojem (prvem) mandatu. Kje se je zalomilo? Letališče v Mariboru je premajhno za organizacijo dirke, zato bi morali dirkališče razširiti na obdelano kmetijsko površino, sklad kmetijskih zemljišč pa se je držal svojega poslanstva in prižgal rdečo luč. »Razumem in spoštujem odločitev, tudi AMZS je zavezan okolju in trajnostnemu razvoju. Priznam pa, da sem bil jezen in predvsem razočaran, ko smo se morali obrisati pod nosom,« je povedal Brglez.

Kaj zdaj? Kjer je volja, je tudi pot, pravijo na AMZS, kjer bodo do konca marca počakali s prijavami za razpis. Če bodo našli primernega javnega ali zasebnega partnerja, bodo stekli postopki, toda že pri OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) lahko to traja tri leta, gradnja centra bi v najboljšem primeru vzela še vsaj leto. Gajser bo sicer čez štiri leta star 30 in bo gotovo še v svetovnem vrhu, če bo le zdrav, vendar je vse manj možnosti, da bo dočakal svoj veliki trenutek pred rojaki.

Zvezdnik svetovnega formata

Ni pa vse slabo. Mariborski šov bi bil instanten, po dirki bi se vse vrnilo v prvotno stanje, ostali bi samo spomini. Če bo uresničen center za motošport, bo to trajna rešitev, primerljiva z nordijskim centrom v Planici, in bi bila veliko bolj koristna za slovenski šport in lokalno skupnost. Kot je povedal Mario Gregori, vodja upravljanja z nepremičninami AMZS, je v Sloveniji ogromno t. i. funkcionalno degradiranih zemljišč, ki bi jih lahko revitalizirali.

Obtoječe proge neprimerne Slovenija ima nekaj lepih prog za motokros (Orehova vas, Mačkovci, Stranska vas pri Semiču, Šentvid pri Stični, tudi Gajserjev TigaLand v Lembergu), toda nobena nima dovolj prostora za vso infrastrukturo, ki je potrebna za dirko najvišje ravni.

Luč na koncu predora vidi tudi Tomaž Ambrožič, direktor Sport Media Focus. »Šport je po novem resorsko združen z gospodarstvom in turizmom in prepričan sem, da bo država prepoznala sinergijske in multiplikativne učinke dirke v Sloveniji. Evropska komisija bo naslednjih petih letih veliko sredstev namenila športni infrastrukturi in veljalo bi jih počrpati. Ne nazadnje, Gajser je zvezdnik svetovnega formata in magnet za sponzorje, ki bi se hitro videli v tej zgodbi.«