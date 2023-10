Iščemo naslednike naših risov

Pet mesecev je minilo od slovesa slovenskih hokejistov od svetovne elite. Vse od izpada iz najvišjega razreda je bila izbrana vrsta brez selektorja. Zdaj ga ima – Edo Terglav, Kranjčan, delujoč v Franciji, je 13. glavni trener naše reprezentance. O izbiri in strategiji smo se pogovarjali z Dejanom Kontrecem, že dolgo menedžerjem risov.

Slovenska hokejska reprezentanca je dolgo čakala naslednika Matjaža Kopitarja – kako to?

»Bilo je res veliko pogovorov, željá, izmenjave podatkov. Od začetka mi je bilo jasno le nekaj: na svetovnem prvenstvu v Rigi smo imeli najstarejšo reprezentanco med vsemi, zato moramo razmišljati o uveljavljanju novih igralcev v izbrani vrsti.«

Kako je potem prišlo do končne izbire v Franciji delujočega Terglava?

»Zelo pomembno je, da ima veliko izkušenj v Grenoblu prav s pretokom igralcev iz mlade selekcije v udarno člansko. Lahko bo večkrat med sezono pri nas, ker imajo pri njegovem klubu precej trenerjev za to mlado moštvo, ki ga bodo takrat zamenjali. Sprva sem hotel k Edu priključiti tudi trenerja Olimpije in Jesenic, Upija Karhulo in Gabra Glaviča, a bi bila oba kluba pred nadaljevanjem sezone en teden brez glavnih trenerjev, kar ne bi šlo.«

Že naslednje koledarsko leto bo tisto, ki ob svetovnem prvenstvu ponuja tudi olimpijski kvalifikacijski turnir.

»Zavedamo se, da moramo nadomestiti igralce kova Gašper Krošelj, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Jan Urbas, Robert Sabolič ali če se ozrem še bolj v preteklost, se spomnimo Tomaža Razingarja, bratov Rodman in drugih. Pred nami je res veliko dela: ne verjamem, da bi zgolj s hokejisti sedanjega 3. in 4. napada ponavljali podvig. Pa ne gre le za to sezono, temveč tudi dolgoročno.«