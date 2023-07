Irving se je odločil, naslednja tri leta bo igral za ...

Onstran Atlantika odmeva novica, da v ekipi Luke Dončića v severnoameriški košarkarski ligi še naprej ostaja eden največjih zvezdnikov lige NBA Kyrie Irving. Z vodstvom Dallas Mavericks se je dogovoril za triletno pogodbo. Prejel bo 126 milijonov ameriških dolarjev (115 milijonov evrov), poročata portala The Athletic in ESPN.

Kontroverzni igralec

Irving, sicer rojen v Melbournu v Avstraliji pred 31 leti, velja za precej kontroverznega igralca. Dolgo časa je bil v nemilosti lige in kluba, saj je zavrnil cepljenje proti covidu-19. Irving je izpustil več kot 50 tekem z Netsi, ker ni bil cepljen proti okužbi z novim koronavirusom.

Pred prihodom v Dallas je bil kaznovan z nekaj tekmami prepovedi igranja, saj je promoviral film z antisemitsko tematiko, je pa tudi zagovornik različnih teorij zarote, med drugim je mnenja, da je Zemlja ravna.

Dallas je za Irvinga četrti klub v ligi NBA. Od 2011 do 2017 je igral za Cleveland Cavaliers, od 2017 do 2019 pa za Boston Celtics, nato je bil v sezonah od 2019 do 2023 član Brooklyn Nets.

Irving je bil prvak lige NBA leta 2016, osemkrat je igral na tekmi zvezd lige NBA, je pa tudi svetovni prvak z ZDA 2014 in olimpijski zmagovalec iz Rio de Janeira.

Kljub Irvingovemu prihodu ostali brez končnice

Irving se je strinjal s triletno pogodbo, s čimer so ga vodilni možje teksaške zasedbe prepričali, da ostane še naprej član Dallasa, kateremu se je pridružil letos februarja.

Na 20 tekmah, ki jih je odigral z Dallasom, je v povprečju dosegal 27 točk, pet skokov in šest podaj v 38,2 minutah na tekmo. Kljub Irvingovemu prihodu so Mavsi ostali brez končnice lige NBA. Irving je v pretekli sezoni odigral tudi 40 tekem za Brooklyn Nets.