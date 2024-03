Hrgota verjame, da bo prišel čas tudi za Petrovo zmago

Prav v svojem zadnjem nastopu v Lahtiju je Peter Prevc premagal prekletstvo tega finskega prizorišča. Na veliki skakalnici Salpausselkä se je včeraj veselil svojih prvih tamkajšnjih in skupno 60. (posamičnih) stopničk v svetovnem pokalu, potem ko je zablestel z drugim mestom. S skokom, dolgima 128,5 in 131 metrov, je za vsega 1,9 točke zaostal zgolj za Avstrijcem Janom Hörlom (124 m in 134,5 m). Svojo krstno uvrstitev na zmagovalni oder pa je med elito vpisal tretjeuvrščeni Poljak Aleksander Zniszczol (128,5 m in 129,5 m).

»To je dličen zaključek vikenda v Lahtiju, kjer mi je 24. tekma končno prinesla posamične stopničke. Vesel sem, da sem tudi na tem prizorišču prišel do super rezultata s super skoki,« je bil dobro razpoložen Peter Prevc, potem ko se je še tretjič v tej sezoni prebil med najboljšo trojico. Na drugo stopnico se je namreč dvakrat povzpel tudi prejšnji konec tedna na poletih v Oberstdorfu.

1,9 točke je včeraj ločilo Petra Prevca od zmage v Lahtiju.

Lovro Kos (114 m in 115,5 m) ni ponovil odlične petkove predstave, ko je slavil svojo drugo zmago po Lake Placidu. Zasedel je 24. mesto, zadnja točka pa je za 30. mesto pripadla Domnu Prevcu (122,5 m), ki so ga v finalu diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa. Žak Mogel (117 m) in Maksim Bartolj (117 m) sta se od vetrovnega Lahtija poslovila na 33. oziroma 41. mestu.

Avstrijec Jan Hörl je včeraj poletel do svoje tretje zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Zares je lepo, da je Petru prvič v karieri uspelo skočiti na zmagovalni oder tudi v Lahtiju. Bolj srečni ne moremo zapustiti Lahtija. Škoda, da mu je tako malo zmanjkalo do zmage, a menim, da bo tudi zanjo še prišel čas,« je napovedal glavni trener slovenske reprezentance.

Sobota dan za pozabo

Če je petek, ko sta v razmaku le nekaj ur v Lahtiju zmagi v svetovnem pokalu slavila in Lovro Kos, postregel z enim od najuspešnejših dnevov za slovenske smučarske skoke, pa je bila že sobota za čimprejšnjo pozabo. Naši orli so namreč na moštveni tekmi na veliki napravi Salpausselkä s sedmim mestom dosegli najslabši ekipni rezultat po več kot petih letih. Za nameček so bili slovenski skakalci daleč od vrha tudi na domači preizkušnji za celinski pokal v Planici.

Slovenci daleč od vrha Na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Planici slovenski smučarski skakalci niso dosegli vidnejše uvrstitve. Na obeh tekmah je bil naš najboljši Jan Bombek, ki je 22. mestu dodal še enajsto. Do točk so se dokopali še Matija Vidic (23. in 22.), Žiga Jelar (25. in 27.) in Jaka Drinovec (27.). Na Bloudkovi velikanki so sicer kraljevali Avstrijci, ki so se v soboto (1. Clemens Aigner, 2. Jonas Schuster, 3. Hannes Landerer, 4. Maximilian Ortner) veselili četverne zmage, včeraj pa trojne (1. Aigner, 2. Ortner, 3. Schuster).

Da to ne bo dan izbrancev selektorjaHrgote, je dal slutiti že prvi ne najboljši nastop Domna Prevca (114,5 m), po katerem je bila Slovenija za uvod med desetimi ekipami šele osma. (116,5 m) in kapetan Peter Prevc (118 m) sta sicer nato pridobila eno mesto oziroma zadržala, toda potem je morala naša četverica še trepetati za uvrstitev v drugo serijo. Kosu se v spremenljivih vetrovnih razmerah, ki so zaščitni znak tekem v Lahtiju, skok ni posrečil najbolje, saj ga je na doskočišče posrkalo že pri 109,5 metra.

Naša četverica je spet nazadovala na osmo mesto – z dobrimi desetimi točkami naskoka pred devetouvrščeno Švico in že več kot 100 točkami zaostanka za vodilno Norveško. Mlajši od bratov Prevc je finale odprl bolje – s 126-metrskim poskusom, nakar sta Žak (115,5 m) in Peter (127 m) dvignila Slovenijo na šesto mesto.

Zdelo se je že, da bodo naši napadli še petouvrščene Japonce z legendarnim na čelu, toda zmagovalca petkove tekme Kosa znova ni odneslo tako, kot si je zamislil. Ravno nasprotno; tudi v drugo je pristal le pri 109,5 metra, kar so s pridom izkoristili Finci in Slovence potisnili na končno sedmo mesto. Čeprav niso nastopili v najmočnejši postavi, je to vendarle manj, kot so sposobni.

Avtrijski as Stefan Kraft je kljub 49. in 8. mestu v Lahtiju zadržal rumeno majico. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

»Na žalost smo v prvi seriji delali prevelike napake, da bi lahko potem napredovali. To ni bil naš dan,« je presodil najstarejši od bratov Prevc, Hrgota pa je pripomnil: »Ne moremo biti preveč zadovoljni. Že uvodna serija je pokopala vse naše upe na vidnejšo uvrstitev.«

Zmage, prve moštvene po več kot treh letih, so se veselili Norvežani, ki dejansko skačejo bolje, odkar se je njihov glavni trener umaknil zaradi internih nesoglasij. »Tokrat smo odlično tekmovali. Vsi smo prikazali izvrstne skoke, kar je bil ključ do uspeha,« je razložil Forfang, ki je sicer prvi javno izrazil nezadovoljstvo nad Stöcklovim »nečloveškim vodenjem«.

Naslednji preizkušnji za svetovni pokal bosta na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer se bo v petek s kvalifikacijami dvignil zastor nad norveško turnejo Raw Air. V norveški prestolnici se bodo skakalcem ob rekonvalescentu znova pridružile tudi najboljše skakalke.