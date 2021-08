Herlings v blatu, zmaga pametnemu Gajserju

Dež spremenil razmere

13

točk je zdaj prednost Tima Gajserja pred najbližjim zasledovalcem.

(Honda) je v sijajni motokrosistični karieri vpisal že 32 zmag, včerajšnja na VN Latvije v Kegumsu je bila ena najbolj nenavadnih. Svetovni prvak se je namreč že zadovoljil z drugim mestom, ko je v zadnjem krogu neumno napako storil veliki tekmec(KTM) in se obrisal pod nosom za svojo 92. zmago.Gajser, ki je obe vožnji na obali Baltskega morja končal na drugem mestu – prvo je dobil Herlings, drugo(KTM) –, je na sedmi dirki svetovnega prvenstva vpisal tretjo zmago, nihče izmed njegovih tekmecev nima več kot ene. Skupno vodstvo pred(Kawasaki) je s petih točk povečal na 13. Po dveh slabših dirkah (na Češkem in v Flandriji je bil šesti) je 24-letnik iz Pečk le dočakal zadoščenje in se lahko z obilico optimizma odpravi na daljši premor. Naslednji dirki bosta namreč šele 5. in 8. septembra v Turčiji.»Cilj je bil voziti brez napak. Na zadnjih dveh dirkah sem imel precej težav s stalnostjo, naprtal sem si prevelik pritisk, delal sem preveč napak,« je v cilju povedal Tiga243, ki je nazadnje v Lommlu kar štirikrat padel. Včeraj je bil pametnejši in ni storil niti ene napake. Da je tekmo vzel drugače, je pokazal že v prvi vožnji, ko ni na silo napadal Herlingsa in mu je prepustil zmago. »Rekel sem si, da moram spet uživati na progi, in to mi je uspelo. Seveda mi je šel na roko Jeffreyjev padec, bil pa sem dovolj blizu, da sem šel mimo. Dobro se je izšlo,« je dodal Haložan, ki je bil v kvalifikacijah drugi za Nizozemcem.V drugi vožnji, ko je bila proga zaradi dežja zelo mokra in blatna, je slabše startal kot v prvi, ko je hitro prehitelin Prada in se že po dveh krogih prebil na drugo mesto. Sprva je bil šesti, toda težke razmere so terjale svoj davek. Plačala sta ga(KTM) in Febvre s padcema, kar je Slovenec izkoristil in se prebil na tretje mesto za Pradom in Herlingsom. Slednji je napadal mladega Španca, ki se ni dal, nakar je nekaj ovinkov pred ciljem The Bullet (krogla) padel in zapravil zmago, ki bi bila prva po poškodbi na domači dirki v Ossu, zaradi katere vozi pod vplivom protibolečinskih tablet. S stisnjenimi zobmi se je moral sprijazniti s tretjim mestom.Drugi je bil Prado, četrti Febvre. Veteran Cairoli, ki lovi jubilejni deseti naslov svetovnega prvaka, s katerim bi se izenačil z legendarnim, je bil v Latviji na koncu šesti. Vrstni red v svetovnem prvenstvu je pred premorom naslednji: 1. Gajser 270, 2. Febvre 257, 3. Prado 255, 4. Cairoli 252, 5. Herlings 227.