Prekmurski ponos Nogometno društvo Mura piše uspešna poglavja. Podvigu z zgodovinskim prvim naslovom državnega prvaka je sledilo najzahtevnejše obdobje. V njem si klub in nogomet v Prekmurju ne smeta privoščiti krivulje nazadovanja ali vrnitve v čase, ko bi navijači trepetali pred tekmovalno sušo in pred tem, ali bo klub sploh še obstajal. Robert Koren in športni direktor Mure Denis Rajbar FOTO: Facebook Vodstvena garnitura s predsednikom Robertom Kuzmičem uspešno opravlja zahtevno misijo. Zdi se, da so črno-beli po odhodu šampionskega trenerja Anteja Šimundže znova zadihali s polnimi pljuč...