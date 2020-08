Favorita sama sebi največji problem

Brane Oblak je trikrat vodil Olimpijo, pri kateri je blestel na začetku nogometne kariere. FOTO: Roman Šipić

insta pustila ogromen pečat v slovenskem in tudi mednarodnem nogometu, prvi bolj kot trener, drugi bolj kot igralec. Pred jutrišnjim začetkom nove sezone v 1. SNL se strinjata, da bosta Olimpija in Maribor najprej morala razčistiti stvari pri sebi, preden bosta lahko upravičila status favorita, sicer se utegne zgoditi novo presenečenje, kakršnega je nazadnje uprizorilo Celje.»Vidimo, da se dogajajo spremembe pri Olimpiji, ki je skupaj z Mariborom v prednosti po finančnem vložku in tradiciji. Ta dva teoretično ostajata favorita, a pri obeh je situacija nejasna. Maribor je sicer na poti, ki nakazuje neki normalni razvoj, pri Olimpiji je zelo težko predvideti, kaj bo. Celje je presenetilo in vprašanje je, ali lahko še enkrat. V tej sezoni bodo prvaki nekatere stvari doživeli prvič in to lahko nanje vpliva pozitivno ali negativno. Od drugih je težko pričakovati, da bi se lahko vmešali v boj za vrh. Mura? Ne vem pa, ali lahko še naprej raste v tem tempu kot doslej,« je na hitro skrčen seznam favoritov preletel Prašnikar, prvak tako z Mariborom kot Olimpijo.Gledalcev še dlje očitno ne bo v večjem številu. »Publika je v nogometu eden ključnih dejavnikov. Nogomet se najprej mora začeti igrati. Potem se morajo zdravstvene stvari dovolj stabilizirati, da se bodo lahko vrnili gledalci. Je pa vsak navijač na tribuni bolje kot nič. Zato bo treba najti neke rešitve oziroma kompromise. Če stadion sprejme 15.000 ljudi, bi jih na njem lahko bilo vsaj 1000 in bi bila upoštevana razdalja. Že tako imamo težave, vse te restrikcije pa v ničemer ne pripomorejo,« razmišlja Prašnikar in opozarja, da bo v teh kriznih časih, ko bodo klubi finančno ranljivi, treba še več vlagati v znanje, stroko, ljudi.Kar počne Olimpija, je smešnoŠe en nekdanji slovenski selektor Brane Oblak je razočaran, kako delujeta naša paradna kolektiva, sploh Olimpija, in napoveduje novo presenečenje. »Saj drugače ne more biti. Tako kot zdaj delajo pri Olimpiji, je milo rečeno smešno. Vprašam jih, zakaj niso ostali prvi v zadnji sezoni. Problem ni bil na igrišču, ampak drugje. V novi sezoni pričakujem, da bodo malo bolj konsolidirali ekipo in kaj pametnega pripeljali. Če ne bodo, pač ne bodo. Danes je nogomet v Sloveniji na takšni ravni, da je praktično vseeno, kdo je prvi,« brez dlake na jeziku pove Oblak, ki niti od Maribora ne pričakuje veliko.»Maribor je enako slab, igra toplo-hladno, nima konstante, nima igre. Je pa še vedno najbolj zverziran klub pri nas in bi moral biti prvi. Tu je spet naloga za ljudi v vodstvu. Trener ne more sam narediti vsega, če bodo igralci zadovoljni, bodo gotovo prišli na prvo mesto,« je tudi vijoličaste okrcal Oblak, za katerega je Celje uganka: »Celje ima dobro in perspektivno ekipo.dobro poznam, kot igralec ni bil nikdar nekaj posebnega, kot trener pa se je izkazal. Želim mu veliko sreče tudi v tej sezoni.«