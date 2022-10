Evenepoel in Roglič še burita domišljijo

Najboljši kolesarji na svetu se pripravljajo na zadnje tekmovalne izzive v letu 2022. Tadej Pogačar na današnjo dirko Tre Valli Varesine in sobotno po Lombardiji, na kateri bo imel opravka z Matejem Mohoričem, Jonasom Vingegaardom, Enricom Masom … Ne bo pa zmagovalca Vuelte in novega svetovnega prvaka Remca Evenepoela, ki bo danes prvič v mavrični majici startal na belgijski enodnevni preizkušnji Binche–Chimay–Binche. Čeprav bo to bolj kot ne promocijski nastop, se kolesarski mediji še vedno najbolj ukvarjajo z Evenepoelom.

Vihar so sprožile govorice, da bo 22-letni belgijski as predčasno prekinil pogodbo, ki ga do leta 2026 veže z ekipo Quick Step Alpha Vinyl (prihodnjo sezono se bo preimenovala v Soudal Quick Step), in se pridružil Ineosu. Šef sedanjih Evenepoelovih delodajalcev Patrick Lefevere je vse skupaj že nekajkrat zanikal, vendar govorice ne potihnejo. Širi jih tudi dobro obveščena Gazzetta dello Sport, pri kateri so zapisali, da je Ineos pripravljen plačati od 15 do 20 milijonov evrov odškodnine, da bi v svoje vrste zvabil kolesarja, s katerim bi se lahko takoj nadejal zmage na Touru. Ineosova naglica je razumljiva.

Gre za najbogatejšo ekipo na svetu, ki jo poganjajo milijoni enega od najbogatejših Britancev Jima Ratcliffa. Ta 50 milijonov evrov letno ne vlaga v 2. in 3. mesta. Ta ekipa je bila pod imenom Sky malodane nepremagljiva, a je na Touru zadnjič rumeno majico osvojila leta 2019. Sezona 2022 je zanjo prva po 2014. brez zmage na tritedenski dirki, v letih 2020 in 2021 je bil Giro tolažilna nagrada. Zato Evenepoela poskušajo privabiti z večletno pogodbo, vredno od 40 do 50 milijonov evrov. To bi bil zanj finančni preskok, njegova letošnja plača znaša okoli 2,5 milijona evrov, zatikalo pa naj bi se že pri izplačilih bonusov za letošnje uspehe, ki naj bi mu navrgli dodatni milijon €.

Eden prihodnje leto, drugi zdaj?

»Pri Velonewsu so zapisali: Ineos kaže zanimanje za Remca Evenepoela. Naslednji dan so bili časopisi polni te novice, ki je resnična. Še več, tudi on je pokazal zanimanje za Ineos in ga še vedno kaže. Ne glede na to, kaj je po telefonu povedal Lefevereju, bi že bil pri Ineosu, če bi bilo vse odvisno od njega,« je v časniku De Morgen zapisal kolumnist Hans Vandeweghe. Sledil je Lefeverejev odgovor v kolumni v časniku Het Nieuwsblad.

»Domnevno zanimanje Ineosa za Remca Evenepoela? Vihar v skodelici čaja ali prdec v steklenici, če želite. Neverjetno je, koliko črnila so o tem prelili v zadnjih dneh, vendar drži le to, da Remco dirka za Quick Step Alpha Vinyl in bo to počel še nekaj let,« vztraja Evenepoelov šef, ki je medije prepričal le toliko, da so začeli pisati o možnosti, da Evenepoel ne bi prestopil letos, temveč pred sezono 2024. Tudi zato Gazzetta dello Sport kljub zanikanju Jumba Visme k Ineosu še vedno seli ljubljenca slovenskih navijačev. »Ineos bo po dirki po Lombardiji oznanil odmeven prestop. Morda bo to Primož Roglič?« so zapisali pri največjem italijanskem športnem dnevniku.