Elona Muska zanima tudi F1

Še dobro, da se je moral Max Verstappen z devetega štartnega mesta 21 krogov prebijati do vodstva, sicer bi bila VN Miamija ena najbolj dolgočasnih dirk v formuli 1. Če bi imel leteči Holandec »pole-position«, bi verjetno vse konkurente razen moštvenega tekmeca v Red Bullu, Sergia Pereza, prehitel za ves krog. Dirka na Floridi je v marsičem pokazala, kako Američani dojemajo šport, slika pa večini ljubiteljev kralja motošporta ni bila všeč.

Kar 270.000 gledalcev se je v treh dneh zbralo na dirkališču okrog doma Miami Dolphins v NFL, v prostorih VIP stadiona Hard Rock se je trlo zvezdnikov. Tom Cruise, Patrick Mahomes, Tommy Hilfiger, Mike Tyson, Shakira, David Beckham, Vin Diesel, Serena in Venus Williams, Roger Federer ter mogotca Jeff Bezos in Elon Musk so srkali šampanjec, novodobni vplivneži so v paddocku delali sebke za milijone sledilcev. Dirkači so se predstavljali v ekstravagantnih modnih kreacijah, sedemkratni prvak Lewis Hamilton je bil v vijoličastem kostimu ...

Ves ta pomp (še pol ure pred dirko so vozniki morali skozi predstavitveno proceduro) še najmanj ustreza dirkačem. Lando Norris (McLaren) trdi, da nihče ni navdušen nad tem, da so postali kot klovni v cirkusu. »Nikjer drugje športniki niso tako blizu navijačem, nikjer ni toliko promocijskih aktivnosti. Želimo si dirkati, ne pa da smo ves dan pred kamerami. Vedno več je tega, nekje se mora končati,« opozarja Norris.

Vse za šov, glamur, gledanost; rezultat je v drugem planu za ameriške lastnike F1, ki prek luže žanjejo uspeh zavoljo Netflixove uspešnice Drive to Survive. Množica je pričakovala spektakel, kakršnega prikazuje serija, dobila nezanimivo dirko, v kateri je bil Red Bull znova razred zase. Dobil je vseh pet dirk, na štirih sta Verstappen in Perez dosegla dvojno zmago.

Se obeta prevzem?

Karavana se vrača na staro celino, kjer bodo dirke v Imoli, Monaku in Barceloni. Ker sezoni grozi, da bo postala dolgočasna, je celo vodja Red Bulla Christian Horner okrcal tekmece. »Mi smo med zimskim premorom trdo delali, ne vem, v katero smer so šli pri Mercedesu in Ferrariju,« se je spraševal Horner, ki je kramljal z Bezosom in Muskom. Oba očitno mika v formulo 1, pa tudi Apple (prisoten je bil izvršni direktor Tim Cook), ki stoji za prihajajočim filmom o F1 z Bradom Pittom v glavni vlogi. Šefi Amazona, Tesle in Appla bi si lahko tudi privoščili prevzem F1 (Liberty Media je četa 2017 plačala 4,4 milijarde dolarjev, od takrat se je cena podvojila), res pa je, da bi razvpiti Musk vztrajal pri »bogokletni« zamisli, da bi dirkalnike poganjala – elektrika.