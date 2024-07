Dončić se ni mogel pomiriti: Zajeb*vamo se vsi, to je Nova Zelandija! (VIDEO)

Slovenija je danes proti Novi Zelandiji potrebovala zmago z desetimi točkami razlike za drugo mesto v skupini in jo na krilih Luke Dončića, ki je dosegel 36 točk, 11 skokov in 10 podaj, tudi dosegla. Po uvodnem porazu s Hrvaško je zasedla drugo mesto v skupini, povsem blizu pa je bila tudi prvemu mestu, ki ga bi dosegla z zmago z 29 točkami razlike, vendar sta Gregor Hrovat in Dončić v zadnjem napadu zgrešila trojki.

Nova Zelandija je dan prej premagala Hrvaško in seveda so bili ekipa, ki jo je treba jemati resno. Slovenci so tekmo odprli sijajno, a ob koncu druge četrtine začeli padati, tako da je nasprotniku uspela vrnitev. To je razbesnilo našega NBA zvezdnika, ki je med odmorom povedal nekaj krepkih soigralcem. »Samo zajebavamo se, halo, vsi ... zajebavamo se. To je Nova Zelandija. Ljudje sami ostajajo na polaganjih, «je med drugim dejal Dončić, medtem ko je slovenski selektor Aleksandar Sekulić razpravljal o taktiki in želel dajati navodila svojim igralcem.