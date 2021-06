Dočakali so Dončića, vendar izgubili Šiška

V minulih štirih letih je slovenska košarkarska reprezentanca pretrpela turbulentne čase, doživela je polom pri poskusu uvrstitve na svetovno prvenstvo 2019, a si nato le priigrala pravico do obrambe naslova prvaka stare celine na EP 2022. Zdaj je pred novo pomembno prelomnico, prvo pripravljalno tekmo pred olimpijskimi kvalifikacijami v Kaunasu, in vrnila se je k receptu, ki ji je leta 2017 prinesel sanjski uspeh. Ne le da je znova privabila Luko Dončića, tako kot pred zlatim eurobasketom bo njena ogrevalna partnerica Hrvaška, s katero se bo pomerila dvakrat. Prvič že drevi ob 19. uri na Reki z nepopolno zasedbo. Med drugimi bo manjkal poškodovani organizator igre Žan Mark Šiško, ki bo moral počivati od dva do tri tedne.



V vadbo slovenskega moštva sta se v ponedeljek vključila Zoran Dragić in Klemen Prepelič, včeraj prvič po štirih letih tudi Dončić, skrbno skrit pred očmi medijev in ob skrivnostnih odgovorih na vprašanje, ali ga lahko pričakujemo na Reki. Precej bolj verjetno je sicer, da bo zaigral na petkovi revanši s Hrvati v Stožicah. V prihodnjih dneh selektor Aleksander Sekulić pričakuje še Vlatka Čančarja, košarkarje iz francoske lige in dokončno razrešitev vprašanja, kdo bo letos prevzel vlogo naturaliziranega košarkarja: Alen Omić ali kdo s sveže pridobljenim potnim listom? Po odpovedi Gašperja Vidmarja pa je prišla še ena slaba novica, saj si je Šiško v tretji četrtini zadnje finalne tekme nemškega prvenstva med njegovim Bayernom in berlinsko Albo obnovil poškodbo tetive na levem stegnu, zaradi katere je bil letos že dva meseca odsoten z igrišč, zato kljub veliki želji ne bo mogel pomagati reprezentanci v kvalifikacijah za OI. »Vsi mu želimo čim hitrejše okrevanje. V zadnjih dneh se nam je priključilo nekaj novih obrazov in na treningih nismo imeli dovolj časa za uigravanje, zato bosta tekmi s Hrvati še bolj pomembni. Poskusili bomo uveljaviti svoje prednosti, predvsem pa moramo najti ravnovesje v napadu,« meni selektor Sekulić. Tudi Hrvati oslabljeni Na pripravah pred štirimi leti je Slovenija uvodoma izgubila z vzhodnimi sosedi z 81:85 v Opatiji, takrat še brez Anthonyja Randolpha, a z Dončićem, ki je pri 18 letih dosegel 27 točk (za dve 4:5, za tri 6:9), Goranom Dragićem, Jako Blažičem, Vidmarjem, Prepeličem ter drugimi poznejšimi junaki Helsinkov in Istanbula. V Stožicah se jim je z Randolphom oddolžila s 74:73 in 88:72. Tokrat obe moštvi lovita olimpijsko vozovnico za Tokio, do katere bodo Hrvati poskušali priti v domačem Splitu. Okoliščine so vendarle bistveno drugačne kot leta 2017. Obe reprezentanci še vedno čakata na vrsto adutov, nekaterih niti ne bosta dočakali. Selektor Veljko Mršić je zaradi poškodb ostal brez Krunoslava Simona, ki je z Anadolujem Efesom proslavil naslov prvaka evrolige, in Dragana Benderja iz telavivskega Maccabija, hkrati pa lahko le nemočno spremlja, kako daleč se bodo prebili Bojan Bogdanović (Utah), Dario Šarić (Philadelphia) in Ivica Zubac (LA Clippers) v končnici lige NBA.

