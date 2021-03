Dober kažipot za pot stare slave

Le en gol v Moskvi je zmanjkal rokometašicam Krima Mercatorja, da bi se po letu 2014 spet prebile med najboljših osem klubov v ligi prvakinj. Vseeno lahko evropsko sezono ocenimo kot uspešno, saj je skoraj povsem na novo sestavljena ekipa dosegla nekaj odmevnih izidov. V prihodnji sezoni bodo cilji še bistveno višji, trener Uroš Bregar bo imel močno okrepljeno zasedbo, s tem pa tudi več pritiska.



Dvanajstega maja bo minilo 20 let, odkar je Krim, takrat pod imenom Krim Eta Neutro Roberts, prvič postal evropski prvak, ko je v Viborgu ubranil prednost s Kodeljevega. V klubu so se zato odločili, da bodo jubilej podkrepili s sestavo konkurenčne ekipe, vračajo se Andrea Lekić, Dragana Cvijić in Tjaša Stanko, potrjen je prihod brazilske vratarke Barbare Arenhart, ki bo dopolnjevala odlično Jovano Risović. Pogodbo sta podaljšali tudi nizozemska in francoska reprezentantka, Harma van Kreij in Oceane Sercien Ugolin. Ostaja spretna srednja zunanja igralka Matea Pletikosić. Najboljša strelka je bila sicer Samara Da Silva Vieira, katere prihodnost še ni znana. Tudi nekatere Slovenke so pokazale napredek, še leto več izkušenj ima Valentina Klemenčič (34 golov), v prvi sezoni se je izkazala Maja Svetik (23), uspešno je s 16 zadetki debitirala Tija Gomilar Zickero, žal je bilo prezgodaj sezone konec za operirano kapetanko Nino Žabjek. Interni dogovor je, da naj bi se po porodniški na Krim vrnila Alja Varagić, podobno velja za bodočo mamico Tamaro Mavsar. V klubu naj bi v kratkem oznanili še nekaj zvenečih okrepitev, toda imena za zdaj ostajajo skrivnost.

Naslednji cilj: F4

Kot je dejala direktorica Deja Ivanović, bo cilj v naslednji sezoni preboj na sklepni turnir četverice. Ta je bila zaradi pandemije koronavirusa specifična in turbulentna, krimovke niso imele pripravljalnih tekem, dvakrat so bile sredi sezone v karanteni. Izkazale so se z zmagami proti Rostov-Donu, CSKA in Bietigheimu, odmevna sta bila remija v Rostovu in Bukarešti, bilo je tudi nekaj slabših predstav in visokih porazov (Metz, Ferencvaros, Esbjerg). Boljši del ekipe je bila obramba, v kateri je steber Nataša Ljepoja, ki napreduje v napadu (32 golov), za kar imata zasluge tudi klubski legendi, trenerka krožnih napadalk Ljudmila Bodnjeva in pomočnica trenerja Natalija Derepasko.



»Krim vedno najbolje igra marca, ker vedno na novo sestavljamo ekipo, ta pa potrebuje pol leta, da se uigra. Tudi letos smo spomladi pokazali moč. Se je pa poznalo, da razen Risovićeve nobena od nosilk igre prej ni bila v tej vlogi v ligi prvakinj. Če bi imeli katero izkušeno igralko več, bi verjetno nastopili v četrtfinalu,« je po bridkem porazu v Moskvi povedal 42-letni Bregi, ki je Krim prevzel leta 2016.

Štiri Slovenke v četrtfinalu

V četrtfinalu se bodo za F4 borili Kristiansand in Rostov-Don, CSM Bukarešta (Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie) in CSKA, Budućnost in Györ ter francoska kluba Brest (Ana Gros) in Metz (Stanko).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: