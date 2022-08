Dinamo in Maribor sta si podobna

Na današnji dan pred sedmimi leti je klop Maribora zapustil Ante Šimundža, nasledil ga je nekdanji trener zagrebškega Dinama Krunoslav Jurčić. Zgodovina pa se je pod Kalvarijo ponovila včeraj, ko so vijolični po koncu sodelovanja z Radovanom Karanovićem potrdili, da so do junija 2024 sklenili sodelovanje s še enim nekdanjim nogometašem in trenerjem Dinama Damirjem Krznarjem. Hrvaški strateg, ki velja za »vojaka«, na katerega se je lahko uprava modrih zanesla tudi v najtežjih trenutkih, bo moral v Ljudskem vrtu uprizoriti še en velik evropski podvig. »Vsakemu trenerju iz regije je, ko ga pokliče Maribor, to v veliko čast. Podoben je Dinamu, tu je prisoten pritisk osvajanja lovorik,« je slovensko javnost na včerajšnji novinarski konferenci nagovoril trener, ki je minulo sezono sklenil na klopi B-ekipe Dinama in z njo osvojil 7. mesto v drugi hrvaški ligi. »Navijače pozivam k strpnosti in pozitivnosti, saj moč in znanje, da obrnemo krivuljo navzgor, imamo,« je še dodal 50-letnik, za katerega bo četrtkova tekma z romunskim prvakom Clujem nov izredno vroč ognjeni krst v zelo kratki samostojni trenerski karieri.

Brezhibna Olimpija na Bonifiki S peto zaporedno ligaško zmago, v ponedeljek je v Stožicah padla še Gorica z 2:0 (Mustafa Nukić 52./11-m, 59.), je Olimpija ubranila vrh lestvice pred prvim zasledovalcem Koprom, s katerim se bo v soboto (20.15) pomerila na Bonifiki. »Sodeč po lestvici gre za našega najtežjega nasprotnika. Ne morem obljubiti golov in zmage, lahko obljubim zgolj to, da bomo dali vse od sebe in tudi tam poskušali zmagati,« je dejal trener Albert Riera, ki je v Kopru končal športno pot, z Olimpijo pa še ni prejel gola v 1. SNL. Maribor bi se lahko v nedeljski (17.30) štajerski derbi s Celjem podal že s kar 15 točkami zaostanka za Ljubljančani.

Premagal Mourinha

Trenutna kriza Maribora, ki je do odhoda Karanovića zabeležil šest zaporednih porazov, je verjetno neprimerljiva z dogodki iz Zagreba marca lani, ko je Dinamo po prvi tekmi osmine finala evropske lige s Tottenhamom ostal brez pravnomočno obsojenega trenerja Zorana Mamića. Dotedanji pomočnik Krznar je z varovanci nato v vlogi glavnega trenerja na Maksimiru uprizoril enega največji podvigov v klubski zgodovini – modri so s 3:0 po podaljšku izločili moštvo slovitega Portugalca Joseja Mourinha, svoj kamenček v mozaik je s klopi prispeval tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki ga je s soigralci nato na naslednji stopnički ustavil kasnejši prvak Villarreal. Športni direktor Marko Šuler, ki je napovedal »novi dve tekmi sezone«, bo z novimi sodelavci upal na prvi domači zadetek v letošnjih kvalifikacijah, potem ko so Štajerci s slepimi naboji streljali proti Šahtjorju iz Soligorska, Šerifu in HJK. Deloma se je vijoličnim odprlo že ob porazu v Domžalah z 2:3, ki je naznanil konec ere Radovana Karanovića, saj so slovenski prvaki po zaslugi Roka Sirka in Marka Božića dosegli več golov kot na prejšnjih petih tekmah skupaj. Jan Krstovski