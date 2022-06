Deki pričaral novo lovoriko

Dramatična končnica druge finalne tekme v madžarskem rokometnem prvenstvu: domačemu Veszpremu se je nasmihala lovorika, a je 15 sekund pred koncem zapravil žogo. V roke jo je vzel Dean Bombač, hitro organiziral napad, na črti našel prostega igralca, ki je tik pred iztekom časa zadel. V Veszprem Areni mučna tišina, Pick Szeged je prvak, Bombač je junak ...

V Szegedu je zmagal Veszprem z 29:28, v Veszpremu je bilo 30:29 za Szeged, ki se je petega naslova veselil zavoljo gola več v gosteh. Dosegel ga je krožni napadalec Miklos Rosta, toda jasno je bilo, da je bil za lovoriko najzaslužnejši slovenski reprezentant, ki je dosegel šest golov in omenjeno čarovnijo. »Akcija ni bila dogovorjena, šlo je za trenutek navdiha, izšlo se je,« je razkril Bombač.

Z njim so se veselili še štirje Slovenci: Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Nik Henigman in Mario Šoštarič. »Šlo je za zgodovinski uspeh, saj Szeged še nikdar ni bil prvak dvakrat zapored. Domov smo se vrnili okrog ene ponoči, pa nas je v mestu pričakalo veliko ljudi in rajanje je trajalo do jutra,« so lovoriko proslavili, kot se za rokometno mesto spodobi.

Bombača smo ujeli na poti z juga Madžarske proti domačemu Kopru, ki je bila veliko bolj vijugasta kot običajno. »Z Gabrovimi smo si privoščili družinski mini dopust po Balkanu. Najprej smo prespali v Novem Sadu, potem šli v Tuzlo, zdaj pa še nekaj dni na Hrvaškem,« se ne mudi Dekiju, ki si bo daljše počitnice privoščil z ženo Tjašo.

Šla bosta na Sardinijo, osemletna Emma, petletni Iker in triletni Aaron bodo ostali pri noni. »Potrebujeva malo odmora od otrok,« si bo v miru baterije polnil 33-letni Deki, ki prikima ob domnevi, da so počitnice bolj sladke, če se nanje odpraviš kot prvak. »Kamen se nam je odvalil od srca, ker smo naredili nekaj dobrega, potem ko evropska sezona ni bila uspešna. Trud je bil poplačan,« je odleglo Bombaču, ki ima pogodbo s klubom do leta 2024.

Popravni izpit

Razočarana sta bila rojaka pri Veszpremu Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, ki bosta imela konec tedna popravni izpit na zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu. Polfinalna para sta Veszprem – Kielce in Barcelona (Blaž Janc, Domen Makuc) – Kiel (Miha Zarabec). »Navijal bom za vse Slovence in tudi Kielce, saj sem tam preživel dve lepi sezoni,« bo v vsakem primeru vesel Bombač, ki bo spremljal tudi tekme naše reprezentance na sredozemskih igrah v Alžiriji.

»Fantom bi privoščil, da vzamejo kolajno, dobro bi bilo, če bi dobili še kakšnega igralca, ki bi poživil našo udarno zasedbo,« je razmišljal Deki, ki upa na povabilo IHF na januarsko SP. »Rekli so, da bo hitro znano, kdo bo dobil wild-card, ampak traja že mesece. Bojim se, da gre za barantanje in da bo odločil denar,« zakulisnih iger ne pozna Bombač, ki meni, da je Uroš Zorman pravi človek na mestu selektorja: »Stojim za njim. Potrebuje čas, da postavi temelje, na katerih bo Slovenija postala velesila.«