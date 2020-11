Da se ti naježi koža: poglejte, kaj so v Miamiu naredili Dragiću (VIDEO)

Snubili so ga tudi v Ljubljani

Ključen za uvrstitev finale

Slovenski košarkarski zvezdnikje na Twitterju potrdil, da ostaja pri Miami Heat v severnoameriški ligi NBA. Po pravilih najmočnejšega košarkarskega tekmovanja je 34-letni Ljubljančan ob polnoči postal prost igralec, a le za nekaj trenutkov, saj je takoj po odprtju tržnice oznanil, da se vrača k vročici.Neuradno se je tržnica igralcev odprla danes ob polnoči, uradno pa bodo lahko igralci pogodbe podpisali v nedeljo ob 6. uri zjutraj po slovenskem času. V tem času bi imel sicer Dragić priložnost, da se pogovarja s klubi v ligi NBA, a je takoj, ko je bilo to mogoče, oznanil, da ostaja na Floridi.Slovenski košarkar, ki za vročico igra vse od leta 2015, ko je tam pristal kot del menjave iz Phoenixa, je po poročanju The Athletica podpisal dvoletno pogodbo v višini 37,4 milijona dolarjev oz. 31,5 milijona evrov.Sprva je časnik Miami Herald poročal, da naj bi mu ponudili 20 milijonov dolarjev za eno sezono z možnostjo podaljšanja še za eno, če bi se za kaj takega odločil Miami, a so bile številke na koncu nekoliko drugačne.»Lepo se bo znova obleči v dres Miamija. Zjutraj sem se zbudil in videl vse te plakate okoli moje hiše. To je bilo res lepo presenečenje in komaj čakam, da se vrnem nazaj na delo,« je v posnetku na Twitterju dejal 34-letnik.Dragića je v Ljubljani v bližini njegovega domovanja pričakal velik transparent, pred OŠ Valentina Vodnika v Zgornji Šiški ter pred nekdanjo dvorano košarkarskega kluba Ilirije v Šiški pa po poročanju slovenskih medijev stojita obcestna plakata plakat z napisom, »tvoja druga družina je vedno s teboj«, naročnik pa je bilo prav moštvo Miami Heat.Za Associated Press je Dragić že podal nekaj izjav, tudi na temo plakatov. »Z ženo in njenim bratom sem bil v avtu, ko sta mi rekla, 'poglej na desno'. In potem sem videl sebe ter zapisane besede in to me je res ganilo. Miami je moj dom, tam sem si želel ostati. Hvaležen sem vsem, ki so mi to omogočili, ter za vse, kar so zame storili,« je razložil udeleženec tekme vseh zvezd lige NBA leta 2018.»Ves čas sem si želel priti nazaj. To je bil načrt, a v tem norem poslu nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi," je opozoril Dragić. Med drugim je dodal, da ga je soigralec Jimmy Butler, s katerim sta stkala tesno prijateljsko vez, minuli teden poklical ter mu šaljivo grozil s fizičnim nasiljem, če ne bo podaljšal pogodbe z Miamijem. "Jimmy je močan fant. Nisem si želel, da bi ves čas lovil mojo rit.«Dragić je bil eden ključnih igralcev ekipe s Floride na poti do uvrstitve v veliki finale lige NBA. V njem se je na prvi tekmi Dragić poškodoval, kasneje pa se je na šesti tekmi vrnil, a ni mogel preprečiti zmagoslavja Los Angeles Lakers, ki je slavil s 4:2 v zmagah.V sezoni 2019/20 je Dragić, sicer eden najbolj spoštovanih igralcev v Miamiju, v povprečju dosegal 16,2 točke ter 5,1 podaje in 3,2 skoka na tekmo. V končnici floridskega mehurčka v Orlandu pa je dosegal 19,1 točke, 4,4 podaje in 4,1 skoka na tekmo.