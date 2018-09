Vedno ga spremlja tudi strah

LJUBLJANA – Slovenski judoisti so doslej na svetovnih prvenstvih osvojili ducat kolajn, pod večino (9) se je kot trener podpisal Marjan Fabjan. Pred tokratnim šampionatom, ki se bo v četrtek začelo v Bakuju, celjski strokovnjak ni hotel govoriti o odličju, ker pač ni želel obremenjevati svojih odličnih varovank z olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak na čelu, je pa zatrdil, da bodo dali vsi kot zmeraj vse od sebe. "Zagotovo bomo poskušali iztržiti največ, kolikor se bo dalo, moram pa reči, da moji izbranci niso stoodstotno nared. Malce sem jih čuval oziroma pazil, da se ne bi poškodovali. Pripravil sem jih tako, da imajo še rezerve. Ne moremo si privoščiti, da bi jih izčrpali," je opozoril Fabjan in pristavil, da bo po SP še veliko tekem, na katerih bo mogoče osvojiti dragocene točke v kvalifikacijah za OI leta 2020 v Tokiu. Ocenjuje, da so judoistke, nad katerimi je sam bedel – to sta ob Trstenjakovi (do 63 kg) v prvi vrsti še Klara Apotekar (do 78 kg) in Ana Velenšek (nad 78 kg) –, na pravi poti. Morajo se le stepsti Zaradi SP tudi sam čuti pritisk. "Zavedam se, da ne smem ničesar storiti narobe. Ni prijetno, ker vem, kakšna je moja odgovornost. Vedno me spremlja tudi strah, da tekmovalec, ki ga treniram, v danem trenutku ne bo naredil tistega, kar sem ga naučil. Uspeh je odvisen tudi od tega, ali posluša moje napotke, ali je motiviran in ima dovolj notranje energije … Pri Tini je, denimo, zelo pomembno že to, kako se ogreje, kako ji steče prva borba. Če ji ne, se ji lahko v hipu poruši ves dan," je razkril Fabjan in pribil, da je težko pričakovati, da bo Trstenjakova ves čas osvajala odličja. "Po vseh uspehih, ki jih je že dosegla, je ni več preprosto motivirati, vendar imam različne načine. Včasih jo je še najbolje pustiti pri miru, čim manj drezati vanjo, sploh pa ne govoriti o tekmi. Kakor vse sem tudi njo pripravljal tako, da razmišlja o dobrih borbah in ne o tem, kako ji bo za vratom visela kolajna," se je o svojem načinu (psihološke) priprave razgovoril najuspešnejši slovenski trener, ki izbrance pušča v prepričanju, da se pripravljajo za povsem normalno tekmovanje, in ne za SP. Zato jim tudi pusti, da so v običajnem življenjskem ritmu. "Z ničemer se ne smejo obremenjevati, ne s tekmicami, ne s prizoriščem, ne s čim drugim, saj bi to le negativno vplivalo nanje. Preprosto morajo priti na tekmo in se stepsti po najboljših močeh," je Fabjan še razkril eno od skrivnosti uspeha judoistov iz njegovega kluba Z'dežele Sankaku.