Umrl nogometaš Coutinho

SAO PAULO – V 76. letu starosti je umrl nekdanji brazilski nogometni reprezentant, bolj znan kot. V bolnišnico je moral zaradi pljučnice, po dveh mesecih pa je umrl zaradi srčnega infarkta, poročajo brazilski mediji.Coutinho je bil legenda Santosa, zanj je odigral 457 tekem in dosegel 368 golov. S tem je tretji na lestvici strelcev kluba, pred njim sta le, s katerim sta sestavljala napadalni tandem, inMed letoma 1958 in 1968 je osvojil dva pokala libertadores, dva medcelinska pokala in šest naslovov prvaka Pauliste. Bil je član brazilske vrste, ki je leta 1962 osvojila naslov svetovnega prvaka v Čilu.