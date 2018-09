Olimpija potrebuje asa, kot je Beno Udrih

Sixt Primorska je četrti slovenski klub s superpokalom.

0:20 in hvala lepa

Črnogorski petek

"Trdo bomo delali," sta v en glas odvrnila trenerja Olimpije in Primorske na vprašanje, kako bodo preživeli do petka, ko zmaji začenjajo tekmovanje v ligi ABA (v Ljubljani gostuje Mornar), tigri pa v 2. ligi ABA gostijo takisto črnogorsko vrsto – Sutjesko.

Okrepitve zadovoljile

LJUBLJANA – Sixt Primorska je po pokalnem naslovu vzela še superpokal in poskrbela za slabo voljo v taboru Petrol Olimpije, kjer so precej velikopotezno napovedali sezono. A so jih dobili po prstih na uvodnih dveh tekmah. Če si poraza proti res dobri Crveni zvezdi (in vzpodbudni igri Olimpije) v regionalnem superpokalu niso gnali k srcu, je po prepričljivem porazu v superpokalu (71:83) razlog za preplah prve stopnje.Ni panike, a nekaj je treba spremeniti, dodati in hkrati spoznati, da evropsko zagotovo nadpovprečna mlada zasedba nujno potrebuje korekcije in izkušene veterane (denimo ni podaljšal pogodbe v Litvi, bil bi idealen za razvoj mladih kadrov v Ljubljani!), da se bo lažje razvijala. Ne nazadnje so zmaji že prvi dan resne sezone zaostali za napovedanimi klubskimi cilji, ki so vsebovali tudi tri domače lovorike. Po porazu proti Koprčanom ima Olimpija še dva popravna izpita.»Vedel sem, da tekma za nas ne bo lahka, saj se nam je poznalo, da smo imeli zaradi reprezentančnega odmora premalo časa za uigravanje. Dokler so bili na parketu tisti, ki niso igrali za svoje državne selekcije, je bila igra zadovoljiva, ko pa sem začel menjati, je ritem strahovito padel. Ne preostane nam drugega, kot da še naprej trdo treniramo,« je po tekmi razmišljal trener zmajev, ki ni pričakoval takega razpleta.Pa saj niti ni kazalo na to: Ljubljančani so povedli s 14:11, potem je sledil mrk in serija Primorcev 0:20! Olimpija se do konca tekme ni zbudila iz morastih sanj, nejeverno je ob pogledu na parketu z glavo zmajeval tudi direktor kluba. Olimpijini privrženci so zastrigli z ušesi v 35. minuti, ko so zmaji prišli na 60:67. Potem in tudi prej je bilo v ekipi preveč takih, ki menijo, da lahko odločijo tekmo in vrnejo ekipo v igro. Ni šlo.Dejansko se je Olimpiji preveč poznala odsotnost poškodovanega dvojca, na tribuni pa je nerazumljivo pristal. Kot da je trener Martić pozabil, da mu je v prejšnji sezoni ravno predrzni Hrvat rešil prvenstvo in delovno mesto. Na starih zaslugah se sicer ne spi. Martić se je zagotovo odločil tako, kot je menil, da je prav.Na drugi strani je bil, trener Sixt Primorske, pragmatičen. Pet novincev je doseglo 70 odstotkov točk,pa je bil s 23 točkami in sedmimi skoki najkoristnejši igralec dvoboja. Golemcu ni bilo pogodu, ko smo ga vprašali, zakaj sta obsedela nadarjenain. »Do konca sezone bo dovolj tekem,« se je dobro znašel Golemac, ki je izpostavil izvrstno igro. »Pokazal je, da ima jajca,« je v žargonu povedal Golemac, ki je nad Šiškom bdel tudi v Ciboni, Mark in Jurica pa sta moči združila tudi na slovenski Obali.