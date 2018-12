Ni ji še samoumevno, da ima na hrbtu puško

BLED – Za vsakogar v taboru slovenske biatlonske reprezentance je tekma na Pokljuki prav posebna, saj gre za preizkušnje v svetovnem pokalu na slovenskem prizorišču. Pred začetkom letošnje Pokljuke je bila neučakana novinka v domači izbrani vrsti Lea Einfalt, smučarska tekačica se je sicer poleti preselila v biatlonski šport. »Odkar se spomnim, mi je bil biatlon kot športna panoga zelo všeč. Vendar pa si nikoli nisem mislila, da se bom ukvarjala z njim. Dobro mi je šlo v teku, tam sem imela visoke cilje,« pravi Lea Einfalt, ki je v debitantski tekmi v svetovnem pokalu, preizkušnji na 15 km, zasedla 77. mesto in bila najboljša Slovenka od treh nastopajočih. Dodala je, da ji zdaj ni žal, da je zapustila tekaško karavano.



»Spoznanje, da me ne bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu, me je res močno potrlo. Nekaj časa sem potrebovala, da zberem misli in se odločim, kako bi se lotila nadaljevanja športne poti. Veste, očitno se res vse zgodi z nekim namenom, tako da me je zdaj pot zanesla v biatlon. Tu se zdaj prav dobro počutim,« je bila nasmejana 24-letnica, ki je na Pokljuki niti štirje zgrešeni streli niso preveč potrli. »Če pomislim, da sem se na startni črti med vso elito tega športa pojavila prvič, razpleta s štirimi zgrešenimi tarčami med skupno dvajsetimi ne morem prav posebno objokovati. Vesela sem, da se mi roke na strelišču niso pretirano tresle, ne nazadnje ti tudi domači navijači na Pokljuki vlijejo neko posebno energijo. Jasno, zadovoljna bom, ko bom ob svojem imenu na velikem semaforju v rubriki zgrešenih tarč videla ničlo,« se biatlonka iz Zbilj zaveda, da bo pot z želenim ciljem približati se najboljšim še zelo dolga in zapletena. Dobrodošle tekaške izkušnje Einfaltova seveda v biatlonu zdaj lahko uveljavlja tudi svoje tekaške izkušnje, prav v drsalnem koraku je bila namreč močnejša kot v klasiki. A hkrati doda, da se tremi pred nastopom med najboljšimi biatlonkami sveta le ni mogla izogniti. »To sem najprej občutila v nogah. Čeprav sem dobro telesno pripravljena, je bilo v prvem krogu tako, kot bi na smučeh prevažala beton,« se je nasmejala in priznala, da se mora še navaditi puške s skoraj štirimi kilogrami dodatne teže. »Iz dneva v dan je bolje, a ko se proga vzpenja v strmi klanec, mi še ni samoumevno, da imam na hrbtu puško,« je navrgla.



»Res mi je biatlon prav všečna športna panoga, takšna kompleksna, že na progi je precej razmišljanja, strategije, taktike,« je hvalila svoj novi šport. Ko pa se pojavi še adrenalin zaradi boja za normo nastopa v svetovnem pokalu, kot je bilo to pred dnevi na Švedskem, zgodba pri priči postane zahtevnejša. »Res sem si želela nastopiti na Pokljuki, zato so bile tiste kvalifikacije na Švedskem res pomembne. Psihologinja Katarina Barborič, ki dela z našimi biatlonkami, mi je resnično veliko pomagala, poizkusila me je umiriti. Ne nazadnje se še komaj dobro spoznavam z novim tekmovalnim okoljem, za menoj so komaj štirje nastopi z visokim srčnim utripom na strelišču,« je poudarila Lea Einfalt.