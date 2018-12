Naš Jojo kot Lionel Messi

AP Trener Atalante Gian Piero Gasperini si najbolj želi, da bi bil Josip Iličić (na fotografiji) zdrav. Foto AP

Z mešanimi občutki so se na krajše počitnice odpravili drugi slovenski legionarji v serie A. Valter Birsa je pri zmagi Chieva z 1:0 nad Frosinonejem igral 77 minut in je bil edini na igrišču od treh Slovencev. Boštjan Cesar (Chievo) in Luka Krajnc (Frosinone) sta bila na rezevni klopi. Miha Zajc (Empoli) je proti Interju Samirja Handanovića (0:1) igral od 24. minute. Leo Štulac je za Parmo v porazu proti Romi z 0:2 igral vso tekmo, tako kot Jasmin Kurtić za Spal proti Milanu (1:2).

LJUBLJANA –je sezono začel v bolniški postelji, končal pa v velikem slogu s klasičnim trojčkom v zadnji letošnji tekmi. Slovenski nogometni reprezentant pri Atalanti je bil osrednji mož 19. kola italijanskega prvenstva, v katerem je postavil nove mejnike. O 30-letnem Kranjčanu, rojenem v Prijedoru, tudi v Italiji govorijo s presežniki.V sobotni zadnji letošnji ligaški tekmi v Sassoulu je vstopil v igro šele v 63. minuti – pri izidu 3:2 za gostujoče moštvo iz Bergama. Kazalo je, da bi lahko povsem zapravili prednost z 2:0. Toda v zaključnem delu tekme se je izjemni Iličić strgal z verige. Med 74. in 90. minuto je zabil tri gole. Atalanta je zmagala s 6:2 in povrhu prvi del sezone sklenila kot najučinkovitejše moštvo v serie A. Zabila je gol več od Juventusa (39:38) s prvim strelcemna čelu.Zdaj pa k Iličiću. Poletne zdravstvene težave so se skoraj spremenile v kalvarijo. Infekcija ješe za kakšen mesec dni oddaljila od vrnitve na igrišče. Ogrozila je tudi njegovo kariero. V tekmovalni ritem se je vrnil 17. septembra in bolj ali manj vso jesen lovil formo. Tudi na reprezentančnih tekmah, ki so bile zanj bolj trpljenje kot dobrodošle po izgubljenem prvem delu sezone, je razkril svojo človeško poduhovljeno podobo, ki so jo sprožile resne zdravstvene težave. Na igrišče se je vrnil igralec z močno osebnostjo, zrelostjo in obrisi vodje reprezentance. Tudi v zasebnem življenju uživa v sreči s srčno izbranko, ženo, in dvema hčerkama,inSobotni klasični trojček je Iličića postavil ob bok slavnima Argentincema,in. Samo Josip, Lionel in Sergio so v letu 2018 trikrat zabili po tri gole na eni tekmi. Iličić je v jeseni dosegel šest zadetkov in tudi prve tri je zabil na eni tekmi, proti Chievu, za katerega igratainTudi v tem je Iličić eden od posebnežev. Takšen sloves ima tudi pri trenerju. »Po vsakem treningu je povsem uničen. Zato mu pravim, da je kot starček. Ni ga treba vprašati, kako je, saj se vedno počuti slabo in utrujeno. Poskušam ga tolažiti, dopovedujem mu, naj bo vesel in da je vse v najlepšem redu. Je pa res, da zaradi številnih bolezni ne more stalno trenirati. Če bi bil tega sposoben, bi bilo to, kar se mu je posrečilo, sad dela. Ampak on je naš dobri duh, povezan je z moštvom, se bori in je tekmovalen,« je po sijajni tekmi z izbranimi besedami izpostavil svojega varovanca italijanski trener.Iličić je jeseni odigral le trinajst ligaških tekem, 794 minut, in je tretji najboljši klubski strelec. Pred njim sta le najboljši Kolumbijecz desetimi goli in Italijanz devetimi. Ob tem je še trikrat podal za gol.V klubski in trenerjevi hierarhiji je Iličić v vrhu. Čeprav bo že konec prihodnjega meseca dopolnil 31 let, je še vedno izjemen talent, ki bo šele z zrelostjo v tridesetih letih dosegel vrhunec. Ker je nogomet jemal kot igro in resnejšo zabavo, se tudi še ni prebil v kategorijo igralcev z več milijoni evrov letne plače. Pri Atalanti zdaj zasluži 1,5 milijona na leto, a kaže, da bo pozimi dobil povišico, po kateri bo postal najbolje plačani igralec v klubu.