FOTO: Hrvaška gori od navdušenja, kavči letijo skozi okno, Vida pa užalil Ruse

SOČI – Po četrtfinalnih zmagah na svetovnem prvenstvu v nogometu v Rusiji je v državah zmagovalkah izbruhnilo navdušenje. Tako je bilo tudi na Hrvaškem po zadnjem četrtfinalu na olimpijskem stadionu Fišt v Sočiju. V hrvaški slačilnici so dolgo v noč odmevale pesmi Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati (pesem, ki so jo sicer lastijo Srbi in Hrvati), pa tudi Čavoglave, Domovina, Sude mi, Lijepa li si ...Spet jih je slačilnici jih je obiskala tudi hrvaška predsednica, ki si je skupaj z ruskim premierjemogledala tekmo.Po tekmi je po poročanju hrvaških medijev v 'lepi njihovi' izbruhnilo vsesplošno rajanje z ognjemeti. »Po 20 letih smo znova v polfinalu. Na prejšnjem evropskem prvenstvu nismo imeli posebne sreče, ta nas ni spremljala niti na drugih velikih tekmovanjih. Sedaj se je vse skupaj obrnilo. Upam, da pridemo do finala, imamo vse, kar za to potrebujemo,« je dejal hrvaški kapetanPozadetku je v 22.52 v soboto zvečer na vseh koncih Hrvaške eksplodirala radost. Sledil je evforični izbruh veselja na trgih in ulicah, v lokalih in stanovanjih.Mesta na vseh koncih države so preplavili avtomobili s hrvaškimi zastavami in ljudje so z navijaškimi pesmi in vzkliki proslavljali zmago do zgodnjih jutranjih ur. V Osijeku so vozniki mestnih avtobusov ustavili vozila, medtem ko je potekala drama z 11-metrovkami. Index.hr je objavil videoposnetek nekegapa bi lahko Fifa kaznovala zaradi spornega posnetka, ki ga je objavil po tekmi, na katerem se dere: »Slava Ukrajini!«Tudi v hercegovskem Mostarju so z ognjemetom pospremili vstop Hrvaške v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva.